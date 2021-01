Elche vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Liga Española 2020-21

Buen partido tendremos este domingo 24 de enero en la jornada 20 de la Liga Española 2020-2021, cuando Elche busque aprovechar su condición de local para dar la campanada y tomar un respiro, pero tendrán que recibir a un Barcelona que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Estadio Manuel Martínez Valero.

Como llegan los equipos

El cuadro de Elche ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en zona de descenso, por lo que en casa necesitan hacerse fuertes. Después de 17 duelos suman 3 victorias, 8 empates y han sido vencidos en 6 duelos, con dos juegos pendientes todavía.

Los Ilicitanos vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Valladolid en un duelo en el que había tomado ventaja 0-2 con doblete de José Ferrández, pero los terminaron igualando 2-2.

Por su parte, el Barcelona ha tenido un torneo algo irregular con respecto a sus expectativas. En su anterior duelo de liga habían vencido 4-0 al Granada para colocarse con 10 victorias, 4 empates y 4 descalabros.

Los Blaugranas tuvieron actividad a media semana en los 16avos de Final de la Copa del Rey donde no se vieron nada bien teniendo que irse los tiempos extra para vencer 0-2 al Cornellá con anotaciones de Dembélé y Martin Braithwaite.

Tanto Elche como el Barcelona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar en la pelea por sus objetivos que son diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a los Ilicitanos en la posición 17 con 17 puntos, aunque con dos juegos pendientes, mientras que los Blaugranas son terceros con 34 unidades y un juego pendiente en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 19 de septiembre con el Trofeo Joan Gamper donde los Blaugranas se quedaron con el triunfo con solitaria anotación de Antoine Griezmann. El de este domingo será el primero esta campaña debido a que la jornada 1 todavía la tienen pendiente.

Hora y Canal Elche vs Barcelona

El juego entre Elche vs Barcelona se estará disputando en punto de las 4:15 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 7:15 am del Pacífico y a las 10:15 am del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:15 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:15 am

Bolivia y Venezuela: 11:15 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 12:15 pm

La transmisión del partido Barcelona vs Elche en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de beIN LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Elche vs Barcelona en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán decididos a conseguir la victoria que les permita tomar un respiro en su pelea por sus objetivos. En los pronósticos los Blaugranas son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo los Ilicitanos están en casa e intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Elche vs Barcelona.

Elche vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Liga Española 2020-21