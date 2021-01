Hellas Verona vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Serie A 2020-21

Abrimos las emociones de este domingo 24 de enero siguiendo con la jornada 19 de la Serie A 2020-2021, cuando el Hellas Verona busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en la pelea por competencias europeas, pero recibirán a un Napoli que llega dolido, pero con sed de revancha en el Marcantonio Bentegodi.

Hora y Canal Hellas Verona vs Napoli

Sede: Estadio Marcantonio Bentegodi, Verona, Véneto, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Hellas Verona vs Napoli en VIVO

El cuadro del Hellas Verona ha cumplido con una campaña irregular peleando en media tabla, por lo que si sueñan con competencias europeas deben hacerse fuertes en casa. Después de 18 jornadas suman 7 victorias, 6 empates y han sido vencidos en 5 ocasiones.

Gialloblù viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Bolonia siendo superados 1-0.

Por su parte, el Napoli ha tenido un buen torneo manteniéndose en la pelea por el título, aunque sin margen de error. En la jornada pasada aplastaron 6-0 a la Fiorentina, con gol de Chucky Lozano, para colocarse con 11 victorias, un empate y 5 descalabros.

Gli Azzurri, sin embargo, llega de un durísimo golpe el pasado miércoles cuando disputaron la Supercopa de Italia siendo claramente vencidos 2-0 por la Juventus en un duelo donde dejaron muchas dudas.

Tanto el Hellas Verona como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a Gialloblù en la novena posición con 27 puntos, mientras que Gli Azzurri marcha tercero con 34 unidades y un duelo pendiente en la Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Hellas Verona vs Napoli.

Hellas Verona vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Serie A 2020-21