Manchester United vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2020-21

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 24 de enero cuando se dispute la cuarta ronda de la FA Cup 2020-2021, cuando el Manchester United busque dar un golpe de autoridad y demostrar el gran momento que están viviendo, pero tendrán que recibir a un Liverpool que intentará despertar y llevarse el botín en Anfield.

Hora y Canal Manchester United vs Liverpool

Sede: Anfield, Manchester, Inglaterra

Hora: 5:00 pm de Reino Unido. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Manchester United vs Liverpool en VIVO

El cuadro del Manchester United está cumpliendo con una grandísima campaña en la Premier League donde marcha como líder en solitario. El pasado miércoles visitaron al Fulham logrando vencerlos 1-2 con goles de Edinson Cavani y Paul Pogba.

Los Red Devils tuvieron un duelo cerrado en la tercera ronda de esta Copa donde se midieron al Watford logrando eliminarlos gracias a solitaria anotación de Scott McTominay apenas a los 5 minutos.

Por su parte, el Liverpool se ha rezagado en la pelea por el liderato de la Premier League, aunque se mantienen en carrera. Vienen de un durísimo golpe el pasado jueves cuando, en casa, fueron superados 0-1 por el Burnley, por lo que necesitarán levantarse cuanto antes.

Los Reds no tuvieron demasiadas complicaciones en la tercera ronda de la Copa donde visitaron al Aston Villa logrando doblegarlos 1-4 con doblete de Sadio Mané y anotaciones de Georginio Wijnaldum y Mohamed Salah.

Tanto el Manchester United como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita seguir su camino en la competencia, hay que recordar que no hay margen de error en la FA Cup, el ganador avanzará y el perdedor quedará eliminado. No hay un claro favorito. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Liverpool.

