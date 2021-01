Sampdoria vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Serie A 2020-21

Tweet on Twitter

Buen partido tendremos este sábado 30 de enero siguiendo con la actividad de la jornada 20 de la Serie A 2020-2021, cuando la Sampdoria busque aprovechar su condición de local para dar la sorpresa al recibir a una Juventus que saldrá decidida a imponer su jerarquía en su visita al Luigi Ferraris.

Hora y Canal Sampdoria vs Juventus

Sede: Estadio Luigi Ferraris, Génova, Génova, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Sampdoria vs Juventus en VIVO

El cuadro de la Sampdoria está cumpliendo con una buena campaña en términos generales peleando en media tabla, aunque si sueñan con Europa deben apretar el paso. Después de 19 jornadas suman 8 triunfos, 2 empates y han sido vencidos en 9 ocasiones.

La Blucerchiati viene de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Parma logrando doblegarlos 0-2 con anotaciones de Maya Yoshida y Keita Baldé.

Por su parte, la Juventus está cumpliendo un buen torneo manteniéndose en carrera por el título, pero la realidad es que no hay margen de error. En la jornada pasada doblegaron 2-0 al Bolonia para colocarse con 10 triunfos, 6 empates y par de descalabros.

La Vecchia Signora tuvo actividad a media semana en la Copa de Italia donde recibieron al SPAL logrando vencerlos sin problemas 4-0 con anotaciones de Álvaro Morata, Gianluca Frabotta, Dejan Kulusevski y Federico Chiesa.

Tanto la Sampdoria como al Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita seguir en carrera por sus objetivos; en la tabla general encontramos a Blucerchiati en la décima posición con 26 puntos, mientras que la Vecchia Signora marcha en el cuarto puesto con 36 unidades y un duelo pendiente de la Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Sampdoria vs Juventus.

Sampdoria vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Serie A 2020-21