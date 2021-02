Juventus vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Serie A 2020-21

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 6 de febrero en la jornada 21 de la Serie A 2020-2021, cuando la Juventus busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los mantenga en carrera por el título, saben que no pueden fallar, pero recibirán a la Roma que saldrá decidido a dar un golpe de autoridad en el Juventus Stadium.

Como llegan los equipos

El cuadro de la Juventus no se ha visto tan poderoso como en otras ocasiones, pero se mantiene en carrera por el título, aunque saben que no hay margen de error. En la jornada pasada vencieron 0-2 al Sampdoria para colocarse con 11 victorias, 6 empates y un par de descalabros.

La Vecchia Signora viene de un grandísimo triunfo a media semana en la ida de las semifinales de la Copa de Italia donde visitaron al Inter de Milán viendo de atrás para vencerlos 1-2 con doblete de Cristiano Ronaldo.

Por su parte, la Roma está cumpliendo con una gran temporada siendo uno de los protagonistas del campeonato y soñando con pelear por el título, aunque saben que muchas de sus aspiraciones dependerán de lo que hagan este sábado. Ellos suman 12 triunfos, 4 empates y han perdido en 4 duelos.

La Loba viene de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Hellas Verona logrando doblegarlos 3-1 con anotaciones de Gianluca Mancini, Henrij Mjitaryán y Borja Mayoral.

Tanto la Juventus como la Roma saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un paso en la pelea por el título que se ha vuelto su objetivo; en la tabla general encontramos a la Vecchia Signora en la cuarta posición con 39 puntos y un duelo pendiente, mientras que La Loba es tercero con 40 unidades en esta Serie A.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 27 de septiembre en la primera vuelta del campeonato el Stadio Olimpico. En aquel choque La Loba tomó ventaja en un par de ocasiones con doblete de Jordan Veretout, sin embargo en ambas la Vecchia Signora alcanzó con doblete de Cristiano Ronaldo para un 2-2 muy emocionante.

Hora y Canal Juventus vs Roma

El juego entre Juventus vs Roma se estará disputando en punto de las 6:00 pm de Italia; en Estados Unidos iniciará a las 9:00 am del Pacífico y 12:00 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:00 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:00 pm

Bolivia y Venezuela: 1:00 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 2:00 pm

La transmisión del partido Roma vs Juventus en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de ESPN en Latinoamérica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LegaSerieA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Juventus vs Roma en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán decididos a ganar y dar un golpe de autoridad. En los pronósticos la Vecchia Signora es favorita al estar en casa, sin embargo La Loba saldrá motivado intentando salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Roma,

Juventus vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Serie A 2020-21