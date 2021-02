Huesca vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Liga Española 2020-21

Gran partido tendremos este sábado 6 de febrero en la jornada 22 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Huesca busque dar la campanada aprovechando su condición de local cuando reciban a un Real Madrid que llega con la urgencia de llevarse el triunfo en la cancha del Estadio El Alcoraz.

Como llegan los equipos

El cuadro del Huesca ha tenido una campaña complicada que los tiene hundidos en la tabla pero con la ilusión de remontar. Después de 21 jornadas han sumado 2 triunfos, 10 empates y han sido vencidos en 9 ocasiones.

Los Oscenses vienen de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Valladolid logrando doblegarlos 1-3 con hat-trick de Rafa Mir.

Por su parte, el Real Madrid ha cumplido con una temporada buena “a secas” peleando entre los líderes pero alejados de lo más alto. Después de 20 duelos suman 12 victorias, 4 empates y han caído en 4 duelos.

Los Merengues vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando recibieron al Levante en un duelo donde sufrieron la expulsión de Éder Militao a los 9 minutos, aun así al 13 Marco Asensio los puso al frente, pero los terminaron remontando para caer 1-2.

Tanto el Huesca como el Real Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita tomar un respiro en sus respectivos objetivos; en la tabla general encontramos a los Oscenses en la última posición con 16 puntos, mientras que los Merengues son terceros con 40 unidades en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 31 de octubre en la primera vuelta de la campaña en el Alfredo Di Stéfano. En aquel choque los Merengues se llevaron la victoria 4-1 con doblete de Karim Benzema y goles de Eden Hazard y Federico Valverde.

Hora y Canal Huesca vs Real Madrid

El juego entre Huesca vs Real Madrid se estará disputando en punto de las 4:15 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 7:15 am del Pacífico y a la 10:15 am del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:15 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:15 am

Bolivia y Venezuela: 11:15 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 12:15 pm

La transmisión del partido Real Madrid vs Huesca en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de beIN LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Huesca vs Real Madrid en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán con todo. En los pronósticos los Merengues son claros favoritos por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo llegan de una derrota, mientras que los Oscenses están motivados e intentarán rescatar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Huesca vs Real Madrid.

