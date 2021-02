Arsenal vs Leeds EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Premier League 2020-21

Partido entre equipos necesitados tendremos este domingo 14 de febrero siguiendo con la fecha 24 de la Premier League 2020-2021, cuando el Arsenal busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita tomar un respiro, pero recibirá al Leeds United que saldrá decidido a sumar en el Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Leeds

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Inglaterra. 10:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Arsenal vs Leeds en VIVO

El cuadro del Arsenal ha tenido una campaña decepcionante manteniéndose debajo de media tabla, por lo que no hay margen de error en su pelea por puestos europeos. Después de 23 jornadas apenas han sumado 9 victorias, 4 empates y han sido vencidos en 10 ocasiones.

Los Gunners vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Aston Villa siendo superados con un gol a los 2 minutos, acrecentando la crisis.

Por su parte, el Leeds está haciendo bien las cosas peleando en media tabla, lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo, pero si sueñan con Europa deben apretar el paso. Ellos cosechan 10 triunfos, 2 empates y han perdido en otros 10 juegos.

The Whites viene de una buena victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Crystal Palace logrando doblegarlos 2-0 con anotaciones de Jack Harrison y Patrick Bamford.

Tanto el Arsenal como el Leeds saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Gunners en la onceava posición con 31 puntos, mientras que The Whites está un puesto arriba con 32 unidades y un duelo pendiente en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Leeds.

Arsenal vs Leeds EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Premier League 2020-21