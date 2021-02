Ajax vs Lille EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Europa League 2020-21

Tweet on Twitter

Buen partido tendremos este jueves 25 de febrero abriendo la actividad de los duelos de vuelta en los 16avos de Final de la Europa League 2020-2021, cuando el Ajax busque finiquitar su boleto en casa, pero no deberá caer en excesos de confianza ante un Lille que saldrá a “matar o morir” al Amsterdam Arena.

Hora y Canal Ajax vs Lille

Sede: Amsterdam Arena, Amsterdam, Holanda

Hora: 6:55 pm de Holanda. 11:55 am de México y Centroamérica. 1:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en Latinoamérica. Galavision en Estados Unidos.

Ajax vs Lille en VIVO

El cuadro del Ajax llega a este duelo de vuelta en un buen momento consolidándose como líder de la Eredivisie en Holanda. El domingo pasado recibieron al Sparta Rotterdam logrando un contundente triunfo 4-2 con doblete de Sébastien Haller y goles de Perr Schuurs y Mohammed Kudus, con una asistencia para Edson Álvarez.

Por su parte, el Lille también llega motivado ya que el domingo pasado visitaron al Lorient logrando un contundente triunfo 1-4 con un autogol y anotaciones de José Fonte, Jonathan Ikoné y Domagoj Bradaric, lo que los colocó como líderes en solitario de la Ligue 1 de Francia.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el jueves pasado en el Pierre-Mauroy de Francia. En aquel duelo parecía que Les Dogues se quedaba con el triunfo con solitaria anotación de Timothy Weah a los 72 minutos, sin embargo Ajacieden tuvo una espectacular reacción en los últimos minutos empatando al 87 con gol de Dusan Tadic y firmando la remontada dos minutos después con anotación de Brian Brobbery.

Tanto el Ajax como el Lille saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar su pase a la siguiente ronda, no hay margen de error, uno avanzará y el otro quedará eliminado de la Europa League. En los pronósticos Ajacieden es claro favorito al llegar con ventaja y estar en casa, pero Les Dogues saldrá con todo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Ajax vs Lille.

