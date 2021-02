Napoli vs Granada EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Europa League 2020-21

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este jueves 25 de febrero abriendo las emociones de la vuelta en los 16avos de final de la Europa League 2020-2021, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para pensar en la remontada, no hay margen de error, tendrán que hacer un duelo perfecto ante un Granada que intentará firmar su boleto en su visita al Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Granada

Sede: Estadio Diego Armando Maraona, Nápoles, Italia

Hora: 6:55 pm de Italia. 11:55 am de México y Centroamérica. 1:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Napoli vs Granada en VIVO

El cuadro del Napoli está sufriendo por la ausencia del Chucky Lozano y una muestra clara fue el pasado domingo cuando visitaron al Atalanta siendo superados 4-2 y dejando muchas dudas, eso lo rezagó a la séptima posición de la Serie A.

Por su parte, el Granada tampoco llega en su mejor momento dado que el pasado domingo visitaron al Huesca sufriendo una durísima caída 3-2 y eso los hundió a la novena posición de LaLiga en España.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el jueves pasado en Los Cármenes. En aquel choque los Nazaríes perfilaron la clasificación al llevarse el triunfo 2-0 con anotaciones de Yangel Herrera y Kenedy, en duelo donde Gli Azzurri tuvo más posesión y remates pero fueron totalmente inoperantes.

Tanto el Napoli como el Granada saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a la siguiente ronda. En los pronósticos los Nazaríes son claros favoritos para avanzar al llegar con ventaja y sin haber recibido gol en casa, sin embargo Gli Azzurri tiene el potencial y en casa saldrán con todo por la remontada para seguir con vida en la Europa League. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Granada.

