UFC 259: Amanda Nunes vs Megan Anderson EN VIVO Cobertura, Resultado, Ganador

Las finalistas de peso pluma de Ultimate Fighting Championship (UFC) Amanda Nunes y Megan Anderson chocarán este sábado 6 de marzo de 2021 en UFC 259 dentro de UFC APEX en Las Vegas, Nevada.

Nunes ha completado en gran medida la absurda tarea de despejar dos divisiones separadas. No son los grupos de talento más profundos de UFC, claro, pero dominar dos categorías de peso en ese grado sigue siendo una gran hazaña. Anderson es quizás su última oportunidad en las 145 libras, y lo digo literalmente: ¿quién más está ahí? Anderson es una de las raras pesos pluma que tampoco puede llegar a peso gallo, por lo que esto la pone en una posición muy difícil. Si no puede sorprender a “La Leona”, y a los apostadores no les gustan sus oportunidades, ¿cuál es el camino a seguir para la delantera australiana? Su división apenas existe.

Echemos un vistazo más de cerca a las claves de la victoria de cada mujer:

Amanda Nunes

Récord: 20-4

Victorias clave: Cris Cyborg (UFC 232), Ronda Rousey (UFC 207), Holly Holm (UFC 239), Miesha Tate (UFC 200), Valentina Shevchenko (UFC 215, UFC 196), Germaine de Randamie (UFC 245), Sara McMann (UFC Fight Night 73), Raquel Pennington (UFC 224)

Derrotas clave: Cat Zingano (UFC 178), Sarah D’Alelio (Invicta FC 4), Alexis Davis (Strikeforce: Barnett vs Kharitonov)

Claves para la victoria: Nunes es una destructora, simplemente en un nivel diferente de velocidad y poder al de la gran mayoría de sus compañeras. Su atletismo se ve reforzado por el hecho de que realmente puede hacerlo todo: la mano derecha de Nunes golpea como un camión, patea con mucha fuerza y ​​la brasileña es hábil tanto en jiu-jitsu como en judo.

¿Podría Nunes sintonizar a Anderson en los pies? Mi respuesta es un “probablemente” menos que definitivo, pero la nota más importante aquí es que ella no tiene ninguna razón para averiguarlo. Su ventaja sobre la lona es simplemente astronómica y, como demostró Nunes frente a Germaine de Randamie, no tiene reparos en superar a atacantes en la lucha libre.

Esa es simplemente la jugada inteligente aquí. No hay ninguna razón sensata para intercambiar strikes con una de las pocas mujeres con un poder de nocaut genuino, no cuando Nunes aún puede obtener un KO de calidad, o al menos una victoria dominante, desde la primera posición.

Si Holly Holm puede doblar a Anderson a lo largo de la cerca, “Lioness” no debería tener problemas para implementar su voluntad.

Megan Anderson

Récord: 11-4

Victorias clave: Norma Dumont Viana (UFC Fight Night 169), Zarah Fairn dos Santos (UFC 243), Cat Zingano (UFC 232)

Derrotas clave: Holly Holm (UFC 225), Felicia Spencer (UFC Fight Night 152)

Claves para la victoria: Anderson comenzó su entrenamiento de artes marciales con Muay Thai, y sigue siendo definitivamente su mayor fortaleza. Cuando es capaz de acechar a su oponente, Anderson lanza un buen clip con poder real, y eso solo le da una oportunidad más razonable que muchos retadores fallidos de “Lioness”.

En este enfrentamiento, Anderson tiene que ponerle ritmo a su oponente. De pie, Anderson debería estar pegando patadas largas y golpes en su cara constantemente. Nunes está acostumbrada a ser el matón, por lo que si Anderson puede cambiar ese guión, puede confundir un poco a su oponente.

De lo contrario, se producirá el derribo. Lo importante es que Anderson recuerda que tiene cinco rounds para trabajar, lo que significa que puede perder uno o dos episodios en el control superior siempre que esté constantemente trabajando para ponerse de pie. Es mucho más agotador luchar contra un oponente más grande, y Anderson puede usar ese tamaño a su favor si está obligando a Nunes a arrastrarla constantemente hacia abajo.

Golpes agresivos en racimos, lucha decidida y trabajo de clinch oportunista: esto representa la mejor oportunidad de Anderson para la sorpresa.

Amanda Nunes vs Megan Anderson en VIVO

La situación aquí me recuerda un poco a T.J. en el intento fallido de Dillashaw de acabar con la división de peso mosca.

Para Nunes, la situación es la misma de siempre. Es poco probable que pierda, y si lo hace, sucederá una revancha inmediata. En el peor de los casos, todavía tiene otro cinturón que defender: ¡es un seguro a prueba de fallas! Hasta que suceda tal cosa, Nunes simplemente se está expandiendo sobre su legado actual como la mejor luchadora en la historia de las MMA femeninas.

Hay mucho más en juego para Anderson, quien bien podría estar luchando por su división. Nunes no está comprometida con el peso pluma, ya que su ascenso inicial a la grandeza y la mayoría de sus otros posibles rivales se encuentran en las 135 libras. UFC tampoco está comprometido con la división, como lo demuestra el hecho de que literalmente no hay pesos pluma además de Nunes en la clasificación. Anderson es el último desafío de nombre (relativo) para Nunes en ese peso, entonces, ¿qué sucede si se queda corta?

Es muy posible que la división esté descartada, y Bellator es la siguiente mejor opción. Sin embargo, si Anderson captura el cinturón, la división de repente tiene un campeón completamente enfocado en la categoría de las 145 libras. ¿Quizás eso es algo sobre lo que construir?