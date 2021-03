UFC 259: Jan Blachowicz vs Israel Adesanya EN VIVO Cobertura, Resultado, Ganador

Tweet on Twitter

La UFC vuelve a la acción este sábado 6 de marzo con tres peleas por el título y una gran cantidad de enfrentamientos entre contendientes fundamentales.

En el evento principal de cinco rounds, el campeón de peso semipesado Jan Blachowicz busca continuar su racha de triunfos contra el hasta ahora imparable campeón de peso mediano Israel Adesanya, quien sube 20 libras en un intento por convertirse en el último doble campeón de la promoción. La co-estelar ve a Amanda Nunes regresar al peso pluma para defender su cinturón contra la ex campeona de Invicta Megan Anderson, mientras que el emperador de peso gallo Petr Yan se enfrenta al ultra peligroso retador Aljamain Sterling una pelea antes.

La cartelera de pago por evento (PPV) también presenta un enfrentamiento de los pesos ligeros que se destacan rápidamente en Islam Makhachev y Drew Dober y comienza con lo que podrían ser fuegos artificiales entre los finalistas de peso semipesado Thiago Santos y Aleksandar Rakic.

Todavía estamos tratando de descongelar a nuestro tipo de cartelera principal habitual después de ese vórtice polar la otra semana, por lo que este deber sagrado una vez más recae en mí. Como siempre, aquí tendremos nuestro pronóstico de la pelea estelar de la UFC 259.

¿Debemos?

Jan Blachowicz vs Israel Adesanya en VIVO

A veces tengo que sentarme y preguntarme si estoy considerando adecuadamente las habilidades actuales de un luchador o si me aferro a cualquier modelo mental anterior por conveniencia. Sigo subestimando a Jan Blachowicz y él sigue ganando, por lo que claramente no he apreciado adecuadamente su dramático cambio de carrera.

Dicho esto, está perdiendo mucho el sábado por la noche.

Si bien Blachowicz continúa mejorando, su perfil como delantero se ha mantenido en gran medida igual: patadas de poder y golpes lineales. Eso no va a ser suficiente contra un kickboxer tan inteligente como Adesanya, que castiga la agresión poco pulida con tanta decisión como cualquier otro en el deporte. Si Blachowicz se compromete con una batalla de golpes, su ventaja de tamaño no lo salvará de ser destruido.

Si Blachowicz quiere anotar otra sorpresa improbable y retener su título, tiene que mezclar las cosas. A principios de esta semana, mencionó que está dispuesto a derribar a Adesanya si surge la oportunidad, y aunque la última vez que golpeó un derribo fue en 2018, su lucha es una pieza legítima de su arsenal. Las únicas personas que tuvieron éxito contra Adesanya fueron aquellas que lo obligaron a preocuparse activamente por mantenerlo en pie, como Marvin Vettori y Kelvin Gastelum; La insuperable ventaja técnica de Izzy puede desintegrarse rápidamente bajo ese tipo de presión, que Blachowicz podría tener las herramientas para desatar.

Pero Blachowicz no es el único que ha estado mejorando, y no tendrá la velocidad que Gastelum usó con tanto efecto. El “poder polaco” es real, pero Adesanya solo ha sido detenido una vez en más de 100 combates combinados, y eso fue por uno de los kickboxers más aterradores vivos en Alex Pereira. Además, Adesanya todavía tiene la ventaja en altura y alcance a pesar de subir de peso.

Si Thiago Santos fue lo suficientemente inteligente como para cronometrar los blitzes de Blachowicz, también lo es Adesanya. Él dispara a Blachowicz a larga distancia hasta que provoca con éxito una carrera y responde en consecuencia.

Predicción: Adesanya vence a Blachowicz por nocaut técnico en el segundo round