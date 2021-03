Tweet on Twitter

América siguió con su gran momento logrando una victoria 2-1 ante el León en la jornada 10 del Torneo Clausura 2021 en el Azteca.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para el León ya que en apenas 13 segundos apareció Víctor Dávila para ponerlos al frente, sin embargo apenas 5 minutos después Mauro Lainez mandó un centro preciso que Henry Martín no perdonó de cabeza para el 1-1, pero tras eso hubo realmente poco que contar, las Águilas se veían ligeramente mejor, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, sin oportunidades, pero la gran oportunidad llegó para el América cuando al 57 un penal sobre Córdoba parecía sería el 2-1, sin embargo Emanuel Aguilera le pegó al poste y en el rebote la falló de manera increíble, Santiago Solari hizo algunos cambios ofensivos con la entrada de Viñas y Roger Martínez, sin embargo el duelo cayó en un bache, los Esmeraldas se veían ligeramente mejor, pero al 90+2 apareció Federico Viñas con certero remate de cabeza tras centro de Suárez para el 2-1 final.

Con esta victoria el América arribó a 22 puntos como líde general, mientras que el León se estancó en 7 unidades en puesto 16. En actividad de la jornada 11 de la Liga MX, las Águilas visitarán a las Chivas el próximo domingo, un día después los Esmeraldas recibirán al Necaxa. América 2-1 León.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles América vs León 2-1 Jornada 10 Torneo Clausura 2021