Arsenal vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Premier League 2020-21

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 14 de marzo en la jornada 28 de la Premier League 2020-2021, cuando el Arsenal busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita tomar un respiro tras el momento complicado que viven, pero tendrán que recibir al Tottenham que saldrá decidido a llevarse el botín del Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Tottenham

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Arsenal vs Tottenham en VIVO

El cuadro del Arsenal ha tenido una campaña realmente decepcionante peleando en media tabla, una muestra clara fue la jornada pasada cuando apenas pudieron empatar 1-1 en su visita al Burnley para colocarse con 11 triunfos, 5 empates y 11 partidos perdidos.

Los Gunners tuvieron actividad a media semana en la ida de los octavos de final de la Europa League donde visitaron al Olympiacos logrando el triunfo 1-3 con anotaciones de Martin Odegaard, Gabriel dos Santos y Mohamed Elneny.

Por su parte, el Tottenham tampoco ha tenido una campaña para presumir y les urge mayor consistencia. Ellos vienen de vencer 4-1 al Crystal Palace en la jornada pasada para colocarse con 13 triunfos, 6 empates y han perdido en 8 compromisos.

Los Spurs también tuvieron acción a media semana en la Europa League donde recibieron al Dinamo Zagreb logrando doblegarlos 2-0 con doblete de Harry Kane.

Tanto el Arsenal como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar en la pelea por competencias europeas; en la tabla general encontramos a los Gunners en la décima posición con 38 puntos, mientras que los Spurs son séptimos con 45 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Tottenham.

