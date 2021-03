Cagliari vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Serie A 2020-21

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este domingo 14 de marzo en la jornada 27 de la Serie A 2020-2021, cuando el Cagliari busque aprovechar su condición de local para dar la sorpresa que les permita alejarse de la zona de descenso, pero recibirán a una Juventus dolida que necesita levantarse en su visita a la Arena Cerdeña.

Hora y Canal Cagliari vs Juventus

Sede: Arena Cerdeña, Cagliari, Cerdeña, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Cagliari vs Juventus en VIVO

El cuadro del Caglari ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja de la tabla, pero es un hecho que ha venido mejorando e intentarán seguir con su buena racha. Después de 26 jornadas suman 5 triunfos, 7 empates y han sido vencidos en 14 ocasiones.

I Rossoblu viene de un gran empate en la jornada pasada cuando visitaron a la Sampdoria en un duelo que parecían perder 2-1, sin embargo al 90+6 apareció Radja Nainggolan para poner el 2-2 final.

Por su parte, la Juventus está teniendo una campaña irregular para sus expectativas, saben que se han quedado sin margen de error en la carrera por el título. En la jornada pasada vencieron 3-1 a la Lazio para colocarse con 15 triunfos, 7 empates y han caído en 3 duelos.

La Vecchia Signora viene de un durísimo golpe a media semana al quedar eliminados en los octavos de final de la Champions League a pesar de ganar en tiempos extra 3-2 ante el Porto, pero quedando fuera tras el 4-4 global y los goles de visitante que no le favorecieron.

Tanto el Cagliari como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar en la lucha por sus respectivos objetivos; en la tabla general encontramos a I Rossoblu en la posición 17 con 22 puntos, mientras que la Vecchia Signora es tercero con 52 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Cagliari vs Juventus.

