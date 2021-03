Kazajistán vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eliminatorias UEFA 2022

Abrimos la actividad de este domingo 28 de marzo con un duelo que parecería de trámite en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022, cuando Kazajistán haga su debut en la competencia con la misión de hacer un duelo digno al recibir a Francia que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Astana Arena.

Hora y Canal Kazajistán vs Francia

Sede: Astana Arena, Astana, Kazajistán

Hora: 3:00 pm de París. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Kazajistán vs Francia en VIVO

La selección de Kazajistán estará haciendo su debut en estas Eliminatorias donde intentará mostrar su crecimiento, saben que un boleto mundialista es misión prácticamente imposible, pero cada duelo será una oportunidad de probarse y proyectar a sus jugadores.

Los Halcones no la pasaron nada bien en la Liga de Naciones UEFA donde quedaron últimos de su grupo y descendieron a la Liga D. En su último choque el pasado 18 de noviembre cayeron en casa 1-2 ante Lituania.

Por su parte, Francia es la vigente campeona del mundo y es la gran favorita para avanzar en estas eliminatorias, sin embargo saben que cada duelo es difícil, ya les quedó muy claro en su debut que cualquier error podría costarles caro.

Los Galos hicieron su debut el pasado miércoles recibiendo a Ucrania en un duelo realmente complicado, Antoine Griezmann los puso al frente, pero los empataron y fueron incapaces de anotar el gol del triunfo para un amargo empate 1-1 final.

Tanto Kazajistán como Francia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de hacer un papel digno, cosa que es distinta para cada uno. En los pronósticos claramente los Galos son favoritos para ganar y hacerlo de manera contundente, pero no deberán caer en excesos de confianza ante unos Halcones que intentará no salir con goleada. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Kazajistán vs Francia.

Kazajistán vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eliminatorias UEFA 202