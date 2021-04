Tweet on Twitter

El Philadelphia Union dio un golpe de autoridad logrando vencer 1-0 al Saprissa en la ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions League 2021 en Costa Rica.

El partido arrancó de manera muy cerrada, sin claridad, los minutos pasaban sin emociones, fue al 24 cuando Kacper Przybyłko sacó remate justo a donde estaba Aarón Cruz que detuvo el tiro, el Philadelphia Union ya era mejor y al 33 un centro al corazón del área encontró otra vez a Kacper Przybyłko que no perdonó para poner el 0-1, Daniel Colindres intentó responder por Saprissa, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo Saprissa intentaba responder, Kendall Waston al 55 y 68 tuvo oportunidades de cierto peligro, al 72 Mariano Torres sacó disparo que pasó cerca del poste, pero finalmente ya no hubo más.

Así, el Philadelphia dio un gran paso rumbo a la siguiente ronda, pero el próximo miércoles tendrá que recibir a un Saprissa que saldrá a “matar o morir” en el PPL Park. Saprissa 0-1 Philadelphia.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Saprissa vs Philadelphia 0-1 CONCACAF Champions League 2021