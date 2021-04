Liverpool vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Premier League 2020-21

Gran partido nos espera este sábado 10 de abril siguiendo con la jornada 31 de la Premier League 2020-2021, cuando el Liverpool busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les de confianza, pero tendrán que recibir un Aston Villa que intentará salir con vida de su dura visita a Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Aston Villa

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de Centroamérica. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Liverpool vs Aston Villa en VIVO

El cuadro del Liverpool está teniendo una campaña realmente decepcionante que los tiene muy lejos de pelea por el título e, incluso, fuera de la zona de Champions, por lo que necesitan apretar el paso. En la jornada pasada vencieron 0-3 al Arsenal para colocarse con 14 victorias, 7 empates y han sido vencidos en 9 ocasiones.

Los Reds tuvieron actividad a media semana en la ida de los cuartos de final de la Champions League donde visitaron al Real Madrid sufriendo una dura derrota 3-1 dejando muchas dudas.

Por su parte, el Aston Villa ha tenido un buen torneo en términos generales peleando en media tabla, pero no pueden aflojar si sueñan con competencias europeas. Ellos suman 13 victorias, 5 empates y han perdido en 11 compromisos.

Los Villanos vienen de una gran victoria en la jornada pasada remontando para doblegar 3-1 al Fulham con doblete de Trezeguet y uno más de Ollie Watkins.

Tanto el Liverpool como el Aston Villa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar en sus respectivas luchas en esta recta final; en la tabla general encontramos a los Reds en la séptima posición con 49 puntos, mientras que los Villanos son novenos con 44 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Aston Villa.

