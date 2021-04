Tweet on Twitter

El Real Madrid dio un golpe de autoridad logrando una clara y contundente victoria 3-1 sobre el Liverpool en la ida de los cuartos de final de la Champions League 2020-2021.

El partido arrancó con dominio del Real Madrid que dominaba las acciones, aunque sin demasiada claridad, fue al 27 cuando Toni Kroos apareció con un centro preciso que Vinicius no perdonó para el 1-0, los Merengues eran muy superiores y al 36 Alexander Arnold le regaló la pelota a Marco Asensio que frente el arco no perdonó para el 2-0, al 42 otra vez Asensio estuvo cerca de aprovechar un error defensivo, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 6 minutos Mohamed Salah descontó por el Liverpool, al 61 Sadio Mane estuvo cerca del empate, pero poco a poco el Real Madrid recuperaba el dominio y al 65 Luka Modric sirvió a Vinicius para el 3-1 final.

Así, el Real Madrid dio un gran paso rumbo a las semifinales, pero el miércoles de la próxima semana visitará Anfield donde el Liverpool irá por la remontada. Los Merengues ahora se concentrarán en el duelo del Barcelona en LaLiga el sábado. Real Madrid 3-1 Liverpool.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Real Madrid vs Liverpool 3-1 Cuartos de Final Champions League 2020-21