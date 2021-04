Crystal Palace vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Premier League 2020-21

Seguimos con la intensa actividad de este sábado 10 de abril en la jornada 31 de la Premier League 2020-2021, cuando el Crystal Palace busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que prácticamente les asegure su permanencia, pero tendrán que recibir a un Chelsea que saldrá decidido a imponer su jerarquía en el Selhurst Park.

Hora y Canal Crystal Palace vs Chelsea

Sede: Selhurst Park, Londres, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Crystal Palace vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Crystal Palace ha cumplido con un buen torneo en términos generales peleando en media tabla, lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 30 duelos suman 10 victorias, 8 empates y han caído derrotados en 12 ocasiones.

Las Águilas vienen de un gran empate en la jornada pasada cuando visitaron al Everton en un duelo que parecían perder, hasta que al 86 Michy Batshuayi apareció para poner el 1-1 final.

Por su parte, el Chelsea venía con un gran paso de la mano de Thomas Tuchel, sin embargo en la jornada pasada sufrieron una escandalosa caída en casa al ser aplastados 2-5 por el West Bromwich, lo que los dejó con 14 victorias, 9 empates y han perdido en 7 ocasiones.

Los Blues tuvieron actividad a media semana en la ida de los cuartos de final de la Champions League donde dieron un golpe de autoridad al vencer 0-2 al Porto con anotaciones de Mason Mount y Ben Chilwell perfilando la clasificación.

Tanto el Crystal Palace como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren cerrar con todo en esta recta final; en la tabla general encontramos a las Águilas en la doceava posición con 38 puntos, mientras que los Blues son quintos con 51 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Crystal Palace vs Chelsea.

Crystal Palace vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Premier League 2020-21