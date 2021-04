Tweet on Twitter

Share on Facebook

El León logró una valiosísima victoria 3-1 en su visita a un aguerrido Atlas que, quizá, mereció mejor suerte en la jornada 14 del Torneo Clausura 2021 en el Jalisco.

El partido arrancó de manera pareja, Atlas intentaba tomar las riendas pero no había claridad, los minutos pasaban sin oportunidades, pero al 36 apareció Emmanuel Gigliotti con un remate de cabeza en un tiro de esquina para poner al frente al León, al 43 JJ Godínez estuvo cerca del segundo, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, a los 3 minutos Milton Caraglio parecía poner el empate pero en posición adelantada, el Atlas apretaba y al 52 Jesús Angulo la mandó al fondo, pero tras revisarse en el VAR se anuló por una mano, eso golpeó a los Zorros que al 66 recibieron el segundo con otra anotación de Gigliotti, al 80 finalmente Edgar Zaldívar apareció con disparo desde fuera del área para meter a la pelea a los Zorros, pero el empate no llegaba y al 90+1 Osvaldo Rodríguez finiquitó el duelo con el 1-3 final.

Con esta victoria el León arribó a 20 puntos escalando al séptimo puesto, mientras que Atlas se estanco en 21 unidades en el quinto lugar. En actividad de la jornada 15 de la Liga MX, los Esmeraldas recibirán a Juárez el lunes 19 de abril, mientras que los Zorros visitarán a Mazatlán el próximo viernes. Atlas 1-3 León.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Atlas vs León 1-3 Jornada 14 Torneo Clausura 2021