Torneo Apertura 2026

¡Noche de máxima presión en el Estadio Akron por los Cuartos de Final de Vuelta de la Liga MX! El superlíder Chivas necesita ganar por apenas un gol para remontarle a unos Tuzos del Pachuca que llegan con ventaja mínima, pero a una cancha donde nunca han podido ganar. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

A pesar de que se enfrentan el líder ante el octavo puesto, ya vimos en la ida que estamos ante una serie sumamente cerrada y cualquier error será aprovechado por su rival.

El Rebaño de Gabriel Milito cayó 2-1 en la ida en Hidalgo, pero su condición de superlíder le permite clasificar empatando el global, además de llegar invicto ante los Tuzos en el Akron.

Por su parte, Pachuca avanza ganando o empatando e intentará sobrevivir al arranque local para golpear al contragolpe.

Guadalajara apostará por su sello táctico de presión alta, recuperación inmediata y posesión inteligente para encerrar al rival cerca de su área sin regalar espacios atrás.

Pachuca responderá cerrando líneas interiores, aguantando los primeros minutos y castigando cualquier pérdida rojiblanca con transiciones verticales, aunque lo hará sin Idrissi que se fue expulsado en la ida.

El peso de la localía, el empuje de su afición y la ventaja reglamentaria del superlíder terminarán inclinando una serie dramática en Zapopan. Nuestro pronóstico es una intensa victoria de Chivas 2-1 que iguala el global y clasifica al Rebaño a semifinales. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 29, 2026