¡Noche de máxima presión en el Estadio Akron por los Cuartos de Final de Vuelta de la Liga MX! El superlíder Chivas necesita ganar por apenas un gol para remontarle a unos Tuzos del Pachuca que llegan con ventaja mínima, pero a una cancha donde nunca han podido ganar. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.
A pesar de que se enfrentan el líder ante el octavo puesto, ya vimos en la ida que estamos ante una serie sumamente cerrada y cualquier error será aprovechado por su rival.
El Rebaño de Gabriel Milito cayó 2-1 en la ida en Hidalgo, pero su condición de superlíder le permite clasificar empatando el global, además de llegar invicto ante los Tuzos en el Akron.
Por su parte, Pachuca avanza ganando o empatando e intentará sobrevivir al arranque local para golpear al contragolpe.
Guadalajara apostará por su sello táctico de presión alta, recuperación inmediata y posesión inteligente para encerrar al rival cerca de su área sin regalar espacios atrás.
Pachuca responderá cerrando líneas interiores, aguantando los primeros minutos y castigando cualquier pérdida rojiblanca con transiciones verticales, aunque lo hará sin Idrissi que se fue expulsado en la ida.
El peso de la localía, el empuje de su afición y la ventaja reglamentaria del superlíder terminarán inclinando una serie dramática en Zapopan. Nuestro pronóstico es una intensa victoria de Chivas 2-1 que iguala el global y clasifica al Rebaño a semifinales. ¿Cuál es el tuyo?