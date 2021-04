WWE Wrestlemania 37 EN VIVO Noche 2 Domingo Cobertura, Actualizaciones, Ganadores y Resultados 2021

Tweet on Twitter

WrestleMania 37 se siente como un punto de inflexión importante para WWE.

Con algunos fanáticos autorizados a regresar a las arenas, el punto culminante habitual del año calendario para la WWE recibe un impulso adicional.

Como de costumbre, la conclusión de las historias principales, que a veces abarcan un año o más, coincide muy bien con el comienzo de nuevas semillas que ayudan a impulsar las historias y las coincidencias para el próximo año.

Nombres importantes en las peleas por el título, como Drew McIntyre, Roman Reigns, Sasha Banks, Bianca Belair y Rhea Ripley, encabezan la acción de ambas noches, sin importar las habituales peleas subestimadas con potencial para robar espectáculos.

Agregue una pizca de lo inesperado (los posibles retornos siempre se ciernen sobre los procedimientos) y ambas noches se sienten como material imperdible.

Ya pudimos disfrutar de grandes peleas y muchas emociones el día de ayer con la noche 1, sin embargo todo concluirá este domingo con la segunda y definitiva noche donde las historias y las emociones concluirán, aquí les tenemos la cartelera y predicciones para este domingo.

Predicciones de WrestleMania 37 – Noche 2

Campeonato de Estados Unidos: Riddle (c) vs Sheamus

Es una pena que Sheamus probablemente no esté ganando aquí porque su trabajo ha sido sobresaliente en los últimos meses. Sin embargo, Riddle aún está fresco en su carrera por el título, y esto no se ha construido como una situación en la que deja caer el cinturón. En cambio, le han dado nuevas y llamativas mejoras de presentación, como los extraños pájaros CGI cuando inicia sus diapositivas. No sé lo que eso significa, pero no parece ser algo que hagas bien antes de que Riddle pierda el cinturón en un combate que tuvo solo unas pocas semanas de desarrollo menor.

Pick: Riddle conserva el título

Campeonato de Parejas Femenino: Nia Jax y Shayna Baszler (c) vs Naomi y Lana

Esto es, por supuesto, asumiendo que Lana y Naomi ganen Tag Team Turmoil en la Noche 1. Jax y Baszler han sido campeones competentes de una división que no ha sido tratada con ningún peso real. Este es el lugar para compensar el largo enredo entre Lana y Jax y finalmente ponerle un título a Lana, ya sea que sea algo bueno o no. WrestleMania se trata de momentos para sentirse bien, y esto puede verse como uno.

Pick: Lana y Naomi ganan los títulos

Kevin Owens vs Sami Zayn (con Logan Paul)

Ya sea que Paul se una a Zayn en un trabajo de la primera mención de Zayn de la estrella de YouTube o algo que sucedió orgánicamente, ha agregado una segunda celebridad de renombre que atrae a una generación más joven a WrestleMania. Esta fue definitivamente una reserva rápida, pero el resultado final es que obtenemos a Owens y Zayn, los mejores amigos de toda la vida y rivales en pantalla en un maldito combate de ‘Mania’. Esta pelea gobernará. Owens acaba de recibir un viaje de derrotas ante Roman Reigns, mientras que todo el truco de Zayn se basa en las fuerzas de la WWE que trabajan en su contra. La reserva obvia es que Owens gane y Zayn se queje. Rima no intencionada.

Pick: Kevin Owens gana

Campeonato Intercontinental: Big E (c) vs Apollo Crews (Tambor de Nigeria)

Este es uno de los combates más difíciles de predecir en la tarjeta. Por un lado, Big E ha hecho un gran trabajo con el título y se ha elevado significativamente como luchador individual con esta carrera. Por otro lado, Crews tiene una nueva vida con su truco de la realeza nigeriana, y parece un millón de dólares. También ya perdió ante Big E en tres ocasiones distintas y pudo elegir su propio truco para este partido (básicamente, sin restricciones). Entonces, si bien Crews debería ganar teóricamente, esta es la primera vez que el recién estrenado Big E está frente a una multitud. Todo el mundo se apresuraría detrás de él para ejecutar un evento principal, y él necesita perder el título intercontinental para que eso suceda, pero no puedo verlos vencer a un miembro de New Day en ‘Mania.

Pick: Big E conserva el título

“The Fiend” Bray Wyatt vs Randy Orton

Lo más extraño de este combate es que es una de las historias más antiguas de la WWE, sin embargo, no hay una emoción especial aquí un año después de que el combate cinematográfico Firefly FunHouse generó críticas tan favorables. Espectadores casuales, quédense conmigo aquí … Considerando que Orton quemó vivo a “The Fiend” hace un par de meses y ha estado esperando su merecido desde entonces, no puedo ver un escenario en el que gane esto. En realidad aplastaría a todo el personaje de Fiend, que ha sido rejuvenecido con una nueva apariencia y Alexa Bliss a su lado.

Pick: “The Fiend” Bray Wyatt gana

Campeonato Femenino de Raw: Asuka (c) vs Rhea Ripley

Elegir a Ripley para ganar es tan simple como no cortarle las piernas en su primer combate real como miembro del roster de Raw. Ella es un gran talento y le daría a la división de mujeres de Raw una inyección de energía muy necesaria después de que WWE haya luchado por encontrar realmente un ángulo convincente para el reinado de Asuka. Una victoria de Ripley también establece algunos programas futuros interesantes con mujeres como Charlotte Flair.

Pick: Rhea Ripley gana el título

Campeonato Universal: Roman Reigns (c) vs Edge vs Daniel Bryan

Inicialmente, pensé que elegir a Bryan para este combate estaría fuera del campo izquierdo, ya que la mayoría esperaba que Edge ganara, así que me alegra ver que Brent está de acuerdo conmigo. Este combate siempre debería haber sido Reigns contra Bryan con Bryan ganando el Royal Rumble y recordando su historia en el evento. Cuando Edge ganó, todavía pensaba que era posible, ya que simplemente podía desafiar a McIntyre, entonces campeón de la WWE. Cuando Edge participó en el combate con Reigns, parecía un evento principal de WrestleMania perfectamente bueno, ciertamente uno con un par de grandes nombres, pero no necesariamente algo que sería de visita obligada. Bryan cambia eso por completo.

Bryan invadió previamente el evento principal de WrestleMania 30 cuando los fanáticos clamaron por él después de que WWE pasara por encima de Bryan (el luchador más popular de la compañía) por Batista. No se siente el mismo fervor aquí, pero el viaje de Bryan a este duelo ha sido similar. Reigns ha sido un campeón universal increíble, y su carrera como talón es el mejor trabajo de toda su carrera hasta este momento. Es genial ver a Edge de regreso, pero no mueve la aguja como lo hacen John Cena o The Rock u otros veteranos. Ahora que se ha convertido en heel, Bryan se ha establecido como el verdadero babyface del partido. Existe la posibilidad de que la mini pelea Bryan-Edge los lleve a que se eliminen entre sí (lo que desencadenó una pelea real) y que Reigns deje WrestleMania triunfante después de probablemente inmovilizar a Bryan.

Sin embargo, dado que este es el primer evento en vivo para la WWE con fanáticos desde el comienzo de la pandemia, es mi opinión que quieren enviar a los fanáticos a casa lo más felices posible. Eso no va a suceder por una victoria de heel Edge, y aunque la retención de Reigns sería candente, esa no es la sensación que la WWE quiere que los fanáticos recuerden. En lo que podría ser su último WrestleMania como artista de tiempo completo, es Bryan quien debería y probablemente saldrá en la cima.

Pick: Daniel Bryan gana el título