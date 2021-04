Leicester vs Southampton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales FA Cup 2020-21

Tweet on Twitter

Partidazo sumamente atractivo tendremos este domingo 18 de abril con las semifinales de la FA Cup 2020-2021, cuando el Leicester City busque aprovechar su condición de local para sumar el triunfo que les de el pase a la Final, sin embargo tendrán que recibir a un Southampton que saldrá decidido a dar la campanada en el King Power Stadium.

Hora y Canal Leicester vs Southampton

Sede: King Power Stadium, Leicester, Inglaterra

Hora: 6:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de Centroamérica. 12:30 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Leicester vs Southampton en VIVO

El cuadro del Leicester ha sido uno de los protagonistas de la Premier League donde marchan en la tercera posición, sin embargo el pasado domingo visitaron al West Ham siendo superados 3-2, a pesar del doblete de Kelechi Iheanacho.

Los Foxes lograron su clasificación a estas semifinales tras dejar fuera al Manchester United en cuartos de final, logrando doblegarlos claramente 3-1 con doblete de Iheanacho y uno más de Youri Tielemans.

Por su parte, el Southampton está teniendo un torneo complicado en la Premier League con la única aspiración de mantener la categoría. Actualmente son catorceavos y el lunes pasado fueron goleados 3-0 en su visita al West Bromwich Albion.

The Saints no tuvo demasiadas complicaciones en la ronda de cuartos de final de esta FA Cup donde visitaron al Bournemouth logrando un claro triunfo 0-3 con doblete de Nathan Redmond y uno más de Moussa Djenepo.

Tanto el Leicester como el Southampton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y la clasificación, saben que no hay margen de error al jugarse a duelo único, el vencedor estará en la Final y el perdedor quedará eliminado, algo que sería un duro golpe para cualquiera. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Leicester vs Southampton.

