Tapatío cumplió en el repechaje de la Liga de Expansión Clausura 2021 al vencer 1-0 a los Coyotes de Tlaxcala en el Akron.

El partido arrancó de manera pareja, no había claridad, pero al 29 apareció Óscar Macías con un buen centro para que Andrés Ramírez pusiera el 1-0, al 31 José Báez estuvo cerca del empate de cabeza, pero la gran oportunidad para los Coyotes llegó al 45+3 con un penal que Francisco Uscanga no pudo mandar al fondo tras gran lance de José Rangel. Para el segundo tiempo los Coyotes eran ampliamente superiores, pero eran incapaces de concretar, al 68 los Cabritos estuvieron cerca de liquidar con disparo bombeado de Ronaldo Cisneros, al 75 Diego Gama aparecía de cabeza, Tlaxcala se volcó al ataque, pero el empate no llegó a pesar de que al 90+4 Báez sacó tremendo bombazo que reventó el poste.

Así, el Tapatío firmó su boleto a los cuartos de final de la Liga de Expansión donde se medirá a los Mineros, mientras que Tlaxcala quedó eliminado. Tapatío 1-0 Coyotes.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Tapatío vs Coyotes 1-0 Repechaje Liga de Expansión Clausura 2021