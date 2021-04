Fiorentina vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Serie A 2020-21

Se abren las emociones de este domingo 25 de abril en la jornada 32 de la Serie A 2020-2021, cuando la Fiorentina busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los aleje de la zona baja, pero tendrán que recibir a la Juventus que no tiene margen de error, saldrán obligados a ganar en el Artemio Franchi.

Hora y Canal Fiorentina vs Juventus

Sede: Estadio Artemio Franchi, Florencia, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia y Venezuela. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Fiorentina vs Juventus en VIVO

El cuadro de la Fiorentina ha tenido una campaña irregular peleando en media tabla intentando salvarse del descenso cuanto antes. Después de 32 jornadas suman 8 victorias, 9 empates y han sido vencidos en 15 ocasiones.

La Viola viene de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Hellas Verona logrando doblegarlos 1-2 con anotaciones de Dusan Vlahovic y Martín Cáceres.

Por su parte, la Juventus ha cumplido con un torneo irregular que los tiene peleando en los primeros puestos, pero rezagados en la pelea por el título, aunque todavía buscarán un cierre perfecto. Ellos suman 19 victorias, 8 empates y han sido vencidos en 5 duelos.

La Vecchia Signora viene de un buen triunfo en la jornada pasada a media semana cuando recibieron al Parma logrando remontar para ganar 3-1 con doblete de Alex Sandro y uno más de Matthijs de Ligt.

Tanto la Fiorentina como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en este cierre de campaña; en la tabla general encontramos a la Viola en la treceava posición con 33 puntos, mientras que la Vecchia Signora es tercero con 65 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Fiorentina vs Juventus.

Fiorentina vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Serie A 2020-21