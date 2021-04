Torino vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 Serie A 2020-21

Buen partido tendremos este lunes 26 de abril en la jornada 33 de la Serie A 2020-2021, cuando el Torino busque aprovechar su condición de local intentando seguir con su buen momento que los acerque a la salvación, pero tendrán que recibir a un Napoli que saldrá decidido a llevarse el botín del Olímpico de Turín.

Hora y Canal Torino vs Napoli

Sede: Estadio Olímpico de Turín, Turin, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Torino vs Napoli en VIVO

El cuadro del Torino ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja de la tabla, pero han venido con paso ascendente y en casa intentarán mantener esa pequeña racha. Después de 31 duelos suman 6 victorias, 13 empates y han sido vencidos en 12 ocasiones.

El Toro viene de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Bolonia en un choque donde se fueron abajo, pero al 58 apareció Rolando Mandragora para poner el 1-1 final, en lo que fue su cuarto duelo sin derrota.

Por su parte, el Napoli ha tenido un torneo irregular ubicándose fuera de la zona de Champions que se ha vuelto su principal objetivo. Ellos cosechan 20 victorias, 3 empates y han caído en 9 ocasiones.

Gli Azzurri viene de dar un golpe de autoridad en la jornada pasada cuando recibieron a la Lazio logrando doblegarlos 5-2 con doblete de Lorenzo Insigne y anotaciones de Matteo Politano, Dries Mertens y Victor Osimhen, con asistencia del Chucky Lozano.

Tanto el Torino como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la lucha por sus objetivos en esta recta final del campeonato; en la tabla general encontramos al Toro en la posición 16 con 31 puntos, mientras que Gli Azzurri marcha quinto con 63 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Torino vs Napoli.

Torino vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 Serie A 2020-21