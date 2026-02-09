Napoli vs Como EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Copa Italia 2025-26

Serie A

El Napoli continúa su camino en busca de su séptima Coppa Italia cuando reciba al Como este martes en el Stadio Maradona, en un duelo correspondiente a los cuartos de final. Con un posible cruce ante el Inter de Milán en semifinales, los partenopei parten como favoritos, respaldados por una racha de más de un año sin perder en casa en competiciones domésticas.

El conjunto de Antonio Conte ingresó tarde a la Coppa Italia tras su temprana eliminación de la Champions League y estuvo muy cerca de despedirse en octavos, donde necesitó una dramática tanda de penales para superar al Cagliari. Aun así, el vigente campeón de la Serie A llega con buenas sensaciones tras dos victorias consecutivas en liga, que lo han consolidado en la tercera posición. Pese a algunos problemas físicos y un calendario exigente, el Napoli vuelve a casa, donde solo el Chelsea ha logrado vencerlo desde 2024.

El Como, dirigido por Cesc Fàbregas, vive una temporada histórica. Tras eliminar al Sudtirol, Sassuolo y Fiorentina, el equipo lombardo sueña con su primera gran final y con clasificar a competiciones europeas. Antes de su último empate ante el Atalanta, los Lariani habían marcado 12 goles en tres partidos, mostrando un fútbol ofensivo y valiente. Aunque ese empate supo a poco, el descanso del fin de semana podría jugar a su favor en una visita exigente a Campania.

El antecedente más reciente entre ambos en el Maradona fue un empate sin goles, reflejo de un duelo cerrado y táctico. Con un Napoli más experimentado pero mermado por lesiones, y un Como ambicioso y bien trabajado, todo apunta a un partido muy equilibrado.

Pronóstico: Napoli 1-1 Como (Napoli gana en penales)

El buen momento colectivo del Como podría volver a incomodar al Napoli y forzar la igualdad, pero la experiencia y el temple de los locales desde los once pasos deberían inclinar la balanza a su favor.

