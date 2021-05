Udinese vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Serie A 2020-21

Seguimos con las emociones de la jornada 34 de la Serie A 2020-2021 este domingo 2 de mayo con un gran duelo donde el Udinese buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo al recibir a la Juventus que llega urgida de quedarse con el botín completo de su visita al Dacia Arena.

Hora y Canal Udinese vs Juventus

Sede: Stadio Friuli, Údine, Friul-Venecia Julia, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Udinese vs Juventus en VIVO

El cuadro del Udinese ha cumplido con un buen torneo en términos generales peleando en media tabla lejos de la zona de descenso que era su principal objetivo. Después de 33 jornadas suman 10 victorias, 9 empates y han caído derrotados en 14 ocasiones.

Friulani viene de una valiosa victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Benevento logrando doblegarlos 2-4 con anotaciones de Nahuel Molina, Tolgay Arslan, Jens Larsen y Jayden Braaf.

Por su parte, la Juventus ha tenido un torneo sumamente decepcionante que los tiene fuera de la pelea por el título y con problemas para mantenerse en zona de Champions. Ellos suman 19 victorias, 9 empates y 5 partidos perdidos en 33 choques.

La Vecchia Signora viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron a la Fiorentina viniendo de atrás para salvar el 1-1 con gol de Álvaro Morata.

Tanto el Udinese como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el botín en la carrera por un buen cierre y cumplir sus objetivos; en la tabla general encontramos a Friulani en la onceava posición con 39 puntos, mientras que la Vecchia Signora es cuarto con 66 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Udinese vs Juventus.

Udinese vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Serie A 2020-21