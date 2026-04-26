Milán vs Juventus EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 34 Serie A 2025-26

Serie A

¡Duelo de titanes en el San Siro! Este domingo, el fútbol italiano se paraliza con el Milan vs. Juventus y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos están ya fuera de la pelea por el título, lo cuál es un fracaso para ambos, sin embargo todavía quieren asegurar todavía su lugar en la próxima Champions League.

Los Rossoneri de Maximiliano Allegri llegan con la urgencia de despertar: son segundos, pero el gol se les ha secado y el Inter está a nada de coronarse. Con Leao y Pulisic buscando reencontrarse con su mejor versión, y Santiago Giménez intentando volver a ser protagonista el Milan sabe que hoy no solo se juegan tres puntos, sino el orgullo ante su gente.

Pero cuidado, porque la Juventus de Luciano Spalletti es el equipo más en forma de Italia después del Inter. Suman cinco victorias en sus últimos seis encuentros y han levantado un muro defensivo impresionante. Además, la Juve tiene un récord histórico: ¡cinco partidos seguidos sin recibir gol ante el Milan!

¿Podrá Allegri aplicarle la ley del ex a su antiguo equipo o Spalletti dará el golpe de autoridad en Milán?

Nuestro pronóstico: Un partido de ajedrez táctico que terminará en tablas. Empate 1-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 26, 2026