El Chelsea no lució, pero siguió con su gran momento al vencer 2-0 al Fulham en la jornada 34 de la Premier League 2020-2021 en Stamford Bridge.

El partido arrancó de gran manera para el Chelsea ya que apenas a los 10 minutos Kai Havertz los puso al frente, pero tras eso realmente no había mucho que contar, los minutos pasaban con un Fulham que intentaba ir al frente pero era superado, así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo, apenas a los 4 minutos otra vez apareció Havertz para prácticamente liquidar con el 2-0 y tras eso otra vez la tónica del duelo cayó, los Blues sobrellevaban las acciones ante un Fulham que aunque quería no podía, finalmente ya no hubo más.

Con esta victoria el Chelsea arribó a 61 puntos consolidándose en el cuarto lugar, mientras que Fulham se hundió en zona de descenso en esta Liga Premier. Los Blues ahora se concentrarán en su duelo de Champions League donde recibirán al Real Madrid el miércoles. Chelsea 2-0 Fulham.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Chelsea vs Fulham 2-0 Premier League 2020-2021