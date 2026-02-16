Galatasaray vs Juventus EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Champions League 2025-26

Copas Internacionales

El Galatasaray y la Juventus abren este martes en Estambul su eliminatoria rumbo a los octavos de final de la Champions League, en un duelo con historia y mucha presión para ambos.

🟡 Galatasaray: ilusión y fortaleza en casa

El equipo de Okan Buruk vuelve a disputar una fase eliminatoria de Champions por primera vez en 12 años. Aunque cerró la fase liguera con derrota 2-0 ante el Manchester City, logró clasificar y desde entonces encadena cuatro victorias consecutivas, con 15 goles a favor.

El capitán Mauro Icardi atraviesa gran momento (cinco goles recientes, incluido un hat-trick ante Eyupspor) y el equipo lidera la Superliga turca.

En casa, el Gala es especialmente fuerte:

Solo una derrota en sus últimos 11 partidos europeos como local.

como local. La Juventus nunca ha ganado en sus visitas a Estambul.

Ganó el último duelo entre ambos (1-0 en 2013).

El ambiente en el Rams Park promete ser un factor clave.

⚫ Juventus: experiencia, pero dudas fuera

La Juve terminó 13ª en la fase liguera (13 puntos) y alcanzó esta instancia por décima vez en 12 temporadas. Sin embargo, arrastra un dato preocupante: cinco eliminatorias consecutivas perdidas en Champions.

Desde la llegada de Luciano Spalletti en noviembre, el equipo ha mostrado mayor solidez (invicto en cinco partidos y tres porterías a cero), aunque fuera de casa sigue dejando dudas. En la fase liguera solo sumó cinco puntos como visitante y recientemente cayó 3-2 ante el Inter en Serie A.

⚖️ Claves del partido

Galatasaray llega en mejor dinámica ofensiva.

Juventus ha mejorado defensivamente, pero es vulnerable como visitante.

El factor estadio puede inclinar la balanza en la ida.

📊 Pronóstico

Se espera un partido intenso, con presión alta del conjunto turco y una Juve buscando controlar el ritmo.

Pronóstico: Galatasaray 2-1 Juventus.

Ventaja mínima para los locales antes de la vuelta en Turín.

Last modified: febrero 16, 2026