Aston Villa vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2020-21

Abrimos las emociones de este domingo 9 de mayo siguiendo con la jornada 35 de la Premier League 2020-2021, cuando el Aston Villa busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita consolidarse en esta recta final del campeonato, pero recibirán a un Manchester United que saldrá a dar un golpe de autoridad en su visita al Villa Park.

Hora y Canal Aston Villa vs Manchester United

Sede: Villa Park, Birmingham, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Aston Villa vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Aston Villa ha tenido una buena campaña en términos generales peleando en media tabla cumpliendo hasta ahora, pero todavía quieren cerrar con el pie derecho. Después de 33 duelos suman 14 victorias, 6 empates y han sido vencidos en 13 ocasiones.

Los Villanos vienen de una buena victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Everton logrando doblegarlos 1-2 con anotaciones de Ollie Watkins y Anwar El Ghazi.

Por su parte, el Manchester United ha tenido una cmapaña con un sabor agridulce siendo sublíder pero ya sin pelear por el título. No tuvieron actividad en la jornada pasada debido a que su duelo ante el Liverpool fue suspendido, eso los dejó con 19 triunfos, 10 empates y han perdido en 4 choques.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana en la vuelta de las semifinales de la Europa League donde fueron vencidos 3-2 por la Roma, con doblete de Edinson Cavani, sin embargo tras haber ganado 6-2 en la ida, terminaron avanzando a la Final con global 8-5.

Tanto el Aston Villa como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita cumplir en este cierre de temporada, aunque ninguno pelea por mucho; en la tabla general encontramos a los Villanos en la décima posición con 48 puntos, mientras que los Red Devils son sublíderes con 67 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Aston Villa vs Manchester United.

Aston Villa vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2020-21