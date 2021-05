Gran Premio de España 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver, Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Este domingo 9 de mayo vuelve a la actividad de la Formula 1 con el Gran Premio de España 2021 donde seguramente veremos otra guerra entre Mercedes y Red Bull por la victoria, sobretodo con Lewis Hamilton y Max Verstappen peleando palmo a palmo por el triunfo, mientras que Checo Pérez intentará superar la mala clasificación para aspirar a meterse al podio para calmar un poco la presión.

Hora y Canal Gran Premio de España 2021

Sede: Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, España

Hora: 4:00 pm de España. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Star Action en Latinoamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de España 2021 EN VIVO

Es probable que el Gran Premio de España de 66 vueltas sea de dos paradas, especialmente si hace calor como fue el caso en la clasificación del sábado. Esto se debe a los niveles relativamente altos de desgaste y degradación de los neumáticos observados en el circuito de Barcelona, ​​con su asfalto abrasivo y curvas de alta energía.

Otro motivo es el hecho de que no se pierde tanto tiempo en boxes, lo que hace mucho más viable un bifurcación, así como el hecho de que el neumático duro aquí es más lento.

Adelantar puede ser complicado en Barcelona, ​​una de las razones por las que la clasificación es tan importante, por lo que la estrategia de carrera debe priorizar la posición en la pista por encima de todo.

Como de costumbre, la estrategia exacta también se verá influenciada por las temperaturas de la pista el día de la carrera, que probablemente serán similares a las que se vieron el sábado.

Lewis Hamilton consiguió la pole position número 100 de su carrera, utilizando el compuesto Blando en la Q3 para marcar el mejor tiempo del fin de semana durante su primera carrera en la Q3. Se clasificó por delante de Max Verstappen de Red Bull y su compañero de equipo en Mercedes, Valtteri Bottas.

Mercedes fue el único equipo que utilizó el medio P Zero Yellow en la Q1. Todos los pilotos utilizaron el neumático blando en la Q2, a excepción de Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo, que comenzó la sesión en el medio. Esto significa que todos los 10 primeros en la parrilla de mañana comenzarán en el blando, y los de P11 en adelante tendrán la libre elección de neumáticos como de costumbre.

Las temperaturas de la pista alcanzaron hoy 42 grados: las más calurosas que han sido durante todo el fin de semana. Las temperaturas ambientales también eran cálidas a 28 grados centígrados cuando comenzó la sesión.

Checo Pérez no tuvo la clasificación que hubiese querido y tendrá que largar en la octava posición, muchas de sus aspiraciones están en lo que pueda hacer en el arranque y en la primera vuelta donde intentará ganar el mayor número de posiciones posibles para aspirar a meterse al podio.

Gran Premio de España 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver, Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1