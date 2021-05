El León cumplió en el cierre del rol regular logrando vencer 2-1 al Querétaro en el Torneo Clausura 2021 en el Nou Camp.

El partido arrancó de manera pareja, el León era el que intentaba pero no había mucha claridad en el último toque, fue al 39 cuando un penal le permitió a Ángel Mena poner el 1-0 con el que nos fuimos la descanso. Para el segundo tiempo el Querétaro intentaba pero no podía, mientras León tampoco era claro al ataque, sin embargo otra vez los once pasos le abrieron la puerta del 2-0 con otro penal bien ejecutado por Mena para el

2-0, apenas 3 minutos después Alexis Doldán le dio vida al Querétaro que se fue al ataque, pero el empate ya no llegó.

Con esta victoria el León arribó a 26 puntos escalando al cuarto puesto y esperando el resto de la jornada para saber su posición final, mientras que Querétaro quedo virtualmente eliminado al ser treceavo, pero todavía tiene una ligera esperanza de avanzar al repechaje. León 2-1 Querétaro.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles León vs Querétaro 2-1 Jornada 17 Torneo Clausura 2021