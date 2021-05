UFC 262 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Oliveira vs Chandler en Directo?

Este sábado 15 de mayo tendremos la UFC 262 que estará llena de emociones y grandes peleas en el Toyota Center en Houston, Texas. En el evento principal, Charles Oliveira competirá contra Michael Chandler por el campeonato vacante de peso ligero.

Como ya se sabe, el campeón de peso ligero de UFC que más tiempo ha reinado, que ostenta el título desde abril de 2018. Con 29 victorias y ninguna derrota, finalmente se alejará del octágono con un récord invicto. Así, para coronar a un nuevo campeón, Dana White anunció que Charles Oliveira y Michael Chandler pelearán por el campeonato vacante de peso ligero en UFC 262.

Oliveira se enfrentó por última vez a Tony Ferguson el 12 de diciembre de 2020 en UFC 256 en el evento co-principal. Ganó la pelea por decisión unánime. Mientras, Chandler hizo su debut promocional contra Dan Hooker en UFC 257 el 24 de enero de 2021. Ganó la pelea por nocaut técnico en el primer asalto. Esta victoria le valió el premio Performance of the Night.

También estaba programada una pelea de peso welter entre Nate Diaz vs Leon Edwards como evento co-principal, sin embargo una lesión de Diaz obligó a cancelar la pelea y ahora Tony Ferguson vs Beneil Dariush tomará el papel pre-estelar.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 262?

Fecha: sábado 15 de mayo

Primeras preliminares: 3:30 p.m PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 5:30 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Star Premium en México. ESPN Knockout en Sudamérica.

Cartelera UFC 262

Cartelera Principal

Charles Oliveira vs Michael Chandler

Tony Ferguson vs Beneil Dariush

Katlyn Chookagian vs Viviane Araújo

Shane Burgos vs Edson Barboza

Matt Schnell vs Rogério Bontorin

Preliminares

Ronaldo Souza vs André Muñiz

Lando Vannata vs Mike Grundy

Andrea Lee vs Antonina Shevchenko

Jordan Wright vs Jamie Pickett

Primeras preliminares

Gina Mazany vs Priscila Cachoeira

Kevin Aguilar vs Tucker Lutz

Christos Giagos vs Sean Soriano

Cómo ver UFC 262: Oliveira vs Chandlet

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 262 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN +, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 262 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 262 es de 69,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 89,98 dólares por UFC 262 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Star Premium en su sistema de cable, mientras que en el resto de Latinoamérica será por ESPN.

UFC 262 en VIVO

El presidente de UFC, Dana White, pasó meses tratando de persuadir a Nurmagomedov para que reconsiderara su retiro, pero finalmente cedió y organizó a Oliveira vs Chandler por el título vacante, por lo que ahora los peleadores no pueden defraudar.

Según los informes, al mejor clasificado Poirier se le ofreció la pelea contra Oliveira, pero se negó a buscar una pelea de trilogía más lucrativa con McGregor, quien sigue siendo el mayor atractivo del deporte.

Oliveira (30-8-1) obtuvo su oportunidad por el título gracias a ocho victorias consecutivas contra una competencia cada vez más dura. El brasileño de 31 años subió en la clasificación de UFC detrás de los KO’s del ex contendiente Kevin Lee y una actuación dominante en diciembre en una victoria por decisión contra Ferguson.

Chandler (22-5), de 35 años, es un ex campeón de Bellator que firmó con UFC como agente libre el año pasado en medio de una oleada de curiosidad sobre si podría competir con la élite de la promoción más destacada del deporte y ha demostrado que mantiene el nivel.

Sin duda, los ojos estarán puestos en la pelea estelar, pero la cartelera completa estará llena de emociones y seguramente habrá más de una contienda que nos sorprenderá.

