UFC 262: Tony Ferguson vs Beneil Dariush EN VIVO Cobertura, Resultado, Ganador

Los peleadores ligeros Beneil Dariush y Tony Ferguson chocarán este sábado 15 de mayo en UFC 262 dentro del Toyota Center en Houston, Texas.

Dariush se estaba acercando a una oportunidad por el título en 2016 antes de que una carrera sin victorias (0-2-1) hiciera que su barbilla y su acondicionamiento fueran cuestionados. Desde entonces, ha demostrado que todos los que lo han descartado están muy equivocados, regresando a las filas y demostrando una mejora notable en casi todas las áreas. Hace poco más de un año, Ferguson tenía una racha de victorias récord, visto como quizás el único hombre que podía destronar a Khabib Nurmagomedov. Sin embargo, el juego finalmente alcanza a todos, ya que el luchador de 37 años sufrió un par de derrotas dominantes que han arrojado su futuro y lugar en la división al caos.

Echemos un vistazo más de cerca a las claves de la victoria de cada hombre:

Beneil Dariush

Récord: 20-4-1

Victorias clave: Carlos Diego Ferreira (UFC Vegas 18), Drakkar Klose (UFC 248), Rashid Magomedov (UFC Fight Night 98), Drew Dober (UFC Fight Night 146), James Vick (UFC 199)

Derrotas clave: Edson Barboza (UFC Fight Night 106), Alexander Hernandez (UFC 222), Michael Chiesa (UFC en FOX 19)

Claves para la victoria: Dariush realmente puede hacerlo todo. Es una especie de prodigio del jiu-jitsu, pero Dariush nunca ha tenido problemas para implementar sus derribos como muchos otros sin experiencia en la lucha libre. Además, el Southpaw es una fuerza ofensiva brutal, capaz de hacer un daño mayor con todas sus armas del lado izquierdo.

Ferguson pudo salirse con la suya haciendo muchas técnicas extrañas a lo largo de los años gracias a su atletismo, ritmo y lucha. Contra Charles Oliveira, sin embargo, Ferguson parecía mucho más ordinario desde su espalda, sin ofrecer al cinturón negro de jiu-jitsu toda esa resistencia en el tapete.

Dariush tiene las mismas habilidades para arrastrar a Ferguson hasta el tapete y contenerlo. Al igual que Oliveira, lo mejor sería que Dariush pasara a la ofensiva temprano, en lugar de permitir que “El Cucuy” encontrara su ritmo. Si la mano izquierda / patada izquierda de Dariush está aterrizando, es probable que pueda seguir esos golpes con derribos.

Una vez en la colchoneta, Dariush debería mirar para pasar cuando Ferguson sube la guardia alta. Dejando a un lado el sigiloso Rolling d’Arce, nadie es tan peligroso en la parte inferior del control lateral.

Tony Ferguson

Récord: 25-5

Victorias clave: Kevin Lee (UFC 216), Rafael dos Anjos (UFC Fight Night 98), Anthony Pettis (UFC 229), Edson Barboza (TUF 22 Finale), Josh Thomson (UFC Fight Night 71), Donald Cerrone (UFC 238)

Derrotas clave: Justin Gaethje (UFC 249), Charles Oliveira (UFC 256), Michael Johnson (UFC en FOX 3)

Claves para la victoria: Ferguson definitivamente parece haber caído, pero eso no significa que “El Cucuy” sea incompetente. Sigue siendo un torbellino de violencia con muchos trucos bajo la manga y, con suerte, un campo de entrenamiento renovado ayudará a Ferguson a retroceder el tiempo.

En primer lugar, Ferguson tiene que hacer un esfuerzo realmente comprometido para detener el derribo. Contra Oliveira, apenas se tumbó, confiando en su lucha y jiu-jitsu para ganarle la pelea … hasta que no lo hizo. Cada vez que Dariush cambia de nivel o ataca el bloqueo del cuerpo, Ferguson tiene que volver a sus días de lucha en la escuela secundaria en un esfuerzo total por negarle a su enemigo el derribo.

Jiu-jitsu es el plan de respaldo, no la primera capa de defensa.

Este también sería un gran partido para el regreso de la patada frontal de Ferguson. Una vez más, quiere detener el derribo, y un golpe duro por el medio es un disuasivo ideal. El ritmo y el volumen ya son ventajas para Ferguson, y esos bordes solo crecen si constantemente apuñala la planta de su pie en la sección media de Dariush.

Tony Ferguson vs Beneil Dariush en VIVO

Hay mucho en juego.

Dariush puede ser consciente del hecho de que el ganador de Dustin Poirier contra Conor McGregor está por delante de él por una oportunidad por el título, pero es probable que aún esté más cerca del cinturón que nunca. Si el peleador de 32 años sale victorioso aquí, lo prepara para una probable pelea eliminatoria del título a continuación, ¿quizás contra alguien como Justin Gaethje?

En cuanto a Ferguson, está muy claro que su espalda está contra la pared. Si existe la más mínima posibilidad de que Ferguson pueda regresar a la combinación del título, absolutamente tiene que ganar esta pelea y terminar con la hemorragia. Si no, honestamente, no me sorprendería que Ferguson fuera liberado, dada la naturaleza rica en talento de la división de peso ligero y la mayor disposición de UFC para eliminar costosos luchadores mayores.