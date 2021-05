Deportivo Táchira vs Always Ready EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Copa Libertadores 2021

Se cierra la actividad de este miércoles 19 de mayo siguiendo con la jornada 5 de la Copa Libertadores 2021 con un gran partido donde el Deportivo Táchira buscará aprovechar su condición de local para ganar y seguir en carrera por la clasificación, no pueden fallar cuando reciban a un Always Ready que también saldrá obligado a sumar en su visita a El Templo Sagrado.

Hora y Canal Deportivo Táchira vs Always Ready

Sede: Polideportivo de Pueblo Nuevo, Táchira, Venezuela

Hora: 10:00 pm de Venezuela y Bolivia. 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Deportivo Táchira vs Always Ready en VIVO

El cuadro del Deportivo Táchira ha cumplido en esta fase de grupos de la Libertadores donde ha disputado 4 partidos con saldo de 2 victorias y 2 derrotas, uno de sus triunfos fue en la jornada pasada logrando doblegar 2-1 al Internacional de Porto Alegre demostrando que pueden competir ante cualquier rival.

Los Aurinegros también lo están haciendo bien en la Liga de Venezuela donde marchan como líderes de su grupo. El pasado sábado, en casa, lograron vencer 1-0 a Estudiantes de Mérida con solitaria anotación de Freddy Gondola.

Por su parte, el Always Ready también ha cumplido llegan con vida a esta recta final de la fase de grupos. Ellos suman par de victorias y par de derrotas en 4 fechas.

Los Albirrojos llegan de un durísimo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Olimpia en un duelo que parecían empatar a uno, pero un gol al 90+3 los dejó con las manos vacías.

Tanto el Deportivo Táchira como el Always Ready saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren llevarse el triunfo y perfilar su clasificación, no hay margen de error en un Grupo B donde los 4 equipos suman 6 unidades, todo se definirá en estas dos últimas fechas en la Copa Libertadores. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Deportivo Táchira vs Always Ready.

Deportivo Táchira vs Always Ready EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Copa Libertadores 2021