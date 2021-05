Everton vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Premier League 2020-21

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este miércoles 19 de mayo siguiendo con la jornada 37 de la Premier League 2020-2021, cuando el Everton busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir en la pelea por competencias europeas, pero recibirán a unos Wolves que quieren dar la sorpresa en el Goodison Park.

Hora y Canal Everton vs Wolves

Sede: Goodison Park, Liverpool, Merseyside, Inglaterra

Hora: 6:00 pm de Reino Unido. 11:00 am de Centroamérica. 12:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Everton vs Wolves en VIVO

El cuadro del Everton ha tenido una buena campaña en términos generales manteniéndose en la pelea por competencias europeas, sin embargo se han quedado sin margen de error después de que en 36 fechas suman 16 victorias, 8 empates y han perdido en 12 duelos.

The Toffees viene de un durísimo descalabro en la jornada pasada cuando, en casa, fueron superados 0-1 por el Sheffield United con lo que se complicaron la posible clasificación a Europa.

Por su parte, los Wolves han tenido una temporada irregular peleando en media tabla, nunca pudieron superar la ausencia de Raúl Jiménez. En 36 duelos sumaron 12 triunfos, 9 empates y 15 partidos perdidos.

Los Lobos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Tottenham siendo superados 2-0.

Tanto el Everton como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita cerrar con todo; en la tabla general encontramos a los Toffees en la octava posición con 56 puntos, mientras que los Lobos son doceavos con 45 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Everton vs Wolves.

