Wolves vs Fulham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 37 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

¡Últimas llamadas en la Premier League! Este domingo el Wolverhampton recibe al Fulham en Molineux, en un duelo donde el orgullo y las estadísticas defensivas serán los protagonistas. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Dos equipos que han tenido temporadas complicadas y que querrán cerrar con triunfo, aunque sin mucho que pelear.

La situación de los Wolves es dolorosa: ya están matemáticamente descendidos y ocupan el fondo de la tabla con apenas 18 puntos. Han sido un equipo que ha sufrido muchísimo, con 66 goles en contra y una falta de pegada preocupante, anotando apenas 25 veces en todo el torneo. El técnico Edwards ha intentado ajustar la defensa, pero los errores individuales los han castigado semana tras semana. Hoy, ante su gente, buscarán despedirse de la mejor forma posible y romper esa racha de cinco partidos sin ganar.

En la otra cara de la moneda está el Fulham de Marco Silva. Se encuentran cómodos en la posición 11 con 48 puntos y, aunque ya no pelean por puestos europeos, quieren sacudirse la derrota sufrida ante el Bournemouth. El Fulham es un equipo pragmático, ordenado en el medio campo y muy vertical cuando recupera el balón. Aunque no son los mejores visitantes, tienen un ataque mucho más cohesionado que su rival y saben que la debilidad defensiva de los Wolves es la oportunidad perfecta para sumar de a tres.

¿Qué podemos esperar? Un partido abierto. Los Wolves no tienen nada que perder y el Fulham suele dejar espacios atrás. Las estadísticas dicen que ambos podrían marcar, pero la lógica apunta a que los ‘Cottagers’ se llevarán los puntos de Molineux.

Nuestro pronóstico: Triunfo de los Cottagers 2-1 con gol de Raúl Jiménez ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 16, 2026