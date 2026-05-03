Written by: mayo 3, 2026 Ligas Europeas

Everton vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 35 Premier League 2025-26

Everton vs Manchester City

El Arsenal hizo la tarea y ahora toda la presión recae sobre el Manchester City! Este lunes, los de Pep Guardiola visitan por primera vez el Hill Dickinson Stadium para enfrentar al Everton y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Ciudadanos ya saben que el Arsenal ganó, por lo que no hay margen de error en la pelea por el título, pero los Toffees están en casa y si quieren seguir soñando con Europa necesitan ganar.

El Manchester City llega a 6 puntos del líder, pero con dos partidos pendientes, así que el destino de la Premier sigue en sus manos. Además, ya con la Copa de la Liga en la bolsa y el boleto a la final de la FA Cup asegurado, el sueño del trébol está más vivo que nunca.

En frente está el Everton de David Moyes, un equipo que está viviendo una temporada irregular. Vienen de perder dos partidos seguidos en tiempo de compensación, primero ante el Liverpool al minuto 100 y luego contra el West Ham al 92. Para colmo, Moyes tiene una maldición contra Guardiola: nunca le ha podido ganar en 15 enfrentamientos de Premier League. 

¿Logrará el Everton sacudirse la sal y arruinarle la fiesta al City, o la maquinaria de Pep seguirá su marcha imparable hacia el título?

Nuestra pronóstico: El City está urgido de ganar, y tiene el plantel descansado para hacerlo. Gana el Manchester City 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: mayo 3, 2026
Sevilla vs Real Sociedad Previous Story
Sevilla vs Real Sociedad EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 34 LaLiga 2025-26

Related Posts

Nottingham Forest vs Chelsea

Chelsea vs Nottingham Forest EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 35 Premier League 2025-26

Written by: mayo 3, 2026

Lunes de Premier League y Stamford Bridge está en la mira! El Chelsea recibe al Nottingham Forest en un partido que es un auténtico...

Read More
Manchester United vs Liverpool

Manchester United vs Liverpool EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 35 Premier League 2025-26

Written by: mayo 2, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Premier League vive uno de sus...

Read More
Arsenal vs Fulham

Arsenal vs Fulham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 35 Premier League 2025-26

Written by: mayo 2, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡El Arsenal quiere dar un golpe de...

Read More
Manchester United vs Brentford

Manchester United vs Brentford EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 34 Premier League 2025-26

Written by: abril 26, 2026

¡Lunes de Premier League en el Teatro de los Sueños! Este 27 de abril, el Manchester United recibe al Brentford con una misión clara:...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *