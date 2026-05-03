Everton vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 35 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Arsenal hizo la tarea y ahora toda la presión recae sobre el Manchester City! Este lunes, los de Pep Guardiola visitan por primera vez el Hill Dickinson Stadium para enfrentar al Everton y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Ciudadanos ya saben que el Arsenal ganó, por lo que no hay margen de error en la pelea por el título, pero los Toffees están en casa y si quieren seguir soñando con Europa necesitan ganar.

El Manchester City llega a 6 puntos del líder, pero con dos partidos pendientes, así que el destino de la Premier sigue en sus manos. Además, ya con la Copa de la Liga en la bolsa y el boleto a la final de la FA Cup asegurado, el sueño del trébol está más vivo que nunca.

En frente está el Everton de David Moyes, un equipo que está viviendo una temporada irregular. Vienen de perder dos partidos seguidos en tiempo de compensación, primero ante el Liverpool al minuto 100 y luego contra el West Ham al 92. Para colmo, Moyes tiene una maldición contra Guardiola: nunca le ha podido ganar en 15 enfrentamientos de Premier League.

¿Logrará el Everton sacudirse la sal y arruinarle la fiesta al City, o la maquinaria de Pep seguirá su marcha imparable hacia el título?

Nuestra pronóstico: El City está urgido de ganar, y tiene el plantel descansado para hacerlo. Gana el Manchester City 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 3, 2026