Santos de Guápiles vs Herediano EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Liga de Costa Rica Clausura 2021

Gran partido tendremos este jueves 20 de mayo con la vuelta de las semifinales de la Liga de Costa Rica Clausura 2021, donde los Santos de Guápiles busquen aprovechar su condición de local para remontar soñando con la Final, pero se medirán a un Herediano que llega con ventaja listos para quedarse con el boleto de su visita al Ebal Rodríguez.

Hora y Canal Santos de Guápiles vs Herediano

Sede: Estadio Ebal Rodríguez, Guápiles, Limón

Hora: 9:00 pm de Costa Rica

Canal: Tigo Sports

Santos de Guápiles vs Herediano en VIVO

El cuadro de Santos de Guápiles fue una de las sorpresas terminando como sublíder general, eso fue en gran parte a lo hecho en condición de local donde únicamente perdieron uno de los 11 partidos que disputaron y fue el 27 de enero en la jornada 3 del campeonato.

Por su parte, el Herediano avanzó en la tercera posición logrando meterse a la fase final y eso fue en parte a lo hecho como visitantes donde lograron acumular una gran racha sin derrotas. Su último descalabro fuera de casa se remonta al 21 de febrero cayendo 1-0 ante el Saprissa.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado lunes en el Fello Meza. En aquel choque el Team parecía perfilar la clasificación cuando tomó ventaja de 2-0 con anotaciones de Jairo Ruiz y Gerson Torres, sin embargo al 77 apareció Javon East para descontar por los Santistas y así mantenerse en la pelea de cara a esta vuelta.

Tanto el Santos de Guápiles como el Herediano saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de firmar el ansiado boleto a la Final, no hay margen de error. Realmente no hay un favorito ya que el Team llega con ventaja, pero de apenas un gol y los Santistas jugando en casa suelen hacerse fuertes. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Santos de Guápiles vs Herediano.

