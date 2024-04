[Video] Resultado, Resumen y Goles Herediano vs Pachuca 0-5 Cuartos de Final CONCACAF Champions Cup 2024

CONCACAF Champions Cup 2024

Rondón marcó un nuevo triplete. FOTO: CONCACAF

El Pachuca solo tendrá que cumplir con el trámite del duelo de vuelta, pues una estrepitosa goleada de cinco goles a cero, les da más de medio boleto a las Semifinales.

El Herediano no aguantó ni tres minutos al furioso Pachuca de Almada que no venía bien en Liga, pero que en Concachampions se transformó y gracias a Salomón Rondón se puso adelante cuando el reloj aún no completaba la tercera vuelta.

El temible venezolano que vino a México para reencontrarse con su mejor versión, hizo su doblete al minuto 16, casi sentenciando un partido en el que los Tuzos no tuvieron rival y que dominaron a placer desde los primeros minutos.

Parecía que el conjunto visitante tendría un poco más de consideración y no se desbocaría para conseguir un nuevo gol, pero al minuto 55, la insistencia fue ya demasiada y Alexei Dominguez de derecha marcó un auténtico golazo que dejó sin oportunidad al guardameta.

El cuarto gol del equipo mexicano no tardaría demasiado y vino de los pies del mismo Rondón que confirmaba su segundo triplete en el torneo y de paso sentenciaba el pase de los de la Bella Airosa a Semifinales, todavía con más de 100 minutos de eliminatoria por delante.

Ya con el conjunto tico totalmente desmoralizado, el quinto gol cayó de los pies de Alan Bautista, quien con una estupenda definición hizo el quinto gol de la noche y acabó de una vez por todas con cualquier esperanza.

Pachuca está con prácticamente ambos pies en Semifinales y parece que solo tendrá que luchar por no perder el duelo de vuelta y así asegurar jugar la vuelta en casa, sin importar quien sea el rival.

