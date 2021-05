Valladolid vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Liga Española 2020-21

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 22 de mayo en la última jornada de la Liga Española 2020-2021, cuando el Valladolid busque aprovechar su condición de local sabiendo que es vital ganar para aspirar a salvarse, pero tendrán que recibir al Atlético de Madrid que saldrá decidido a llevarse el título en su visita al José Zorrilla.

Hora y Canal Valladolid vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio José Zorrilla, Valladolid, Castilla y León, España

Hora: 6:00 pm de España. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Valladolid vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Valladolid ha tenido una campaña sumamente dura que parece tenerlos condenados a perder la categoría, sin embargo todavía tienen una velita encendida a pesar de que en 37 fechas únicamente suman 5 victorias, 16 empates y 16 partidos perdidos.

El Pucela vienen de una dura derrota en la jornada pasada que prácticamente los condenó, ya que, como visitantes, fueron aplastados 4-1 por la Real Sociedad.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha tenido una temporada que los tiene a un solo paso de llevarse el título, han pasado muchos problemas, pero tienen todo para festejar este sábado. Ellos suman 25 victorias, 8 empates y han perdido en 4 duelos.

Los Colchoneros vienen de una milagrosa victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Osasuna en un duelo que dominaron totalmente, sin embargo al 75 se fueron abajo y fue al 82 cuando Renano Lodi empató, pero eso tampoco les servía y a dos minutos del final Luis Suárez firmó el gol que podría valer el título.

Tanto el Valladolid como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus objetivos en esta última fecha; en la tabla general encontramos al Pucela en la penúltima posición con 31 puntos y solo el triunfo mantendría su velita encendida esperando el resto de resultados, mientras que los Colchoneros son líderes con 83 unidades y serán campeones con la victoria, mientras que en caso de no ganar tendrían que esperar que el Real Madrid tampoco lo haga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Valladolid vs Atlético de Madrid.

