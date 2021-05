Eibar vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Liga Española 2020-21

Buen partido tendremos este sábado 22 de mayo en la última jornada de la Liga Española 2020-2021, cuando el Eibar busque aprovechar su condición de local para irse de la primera división con un triunfo para su afición, pero recibirán a un Barcelona que también querrá despedirse con un victoria en la cancha del Municipal de Ipurua.

Hora y Canal Eibar vs Barcelona

Sede: Estadio Municipal de Ipurua, Eibar, Gipuzkoa, España

Hora: 6:00 pm de España. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. beIN Connect en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Eibar vs Barcelona en VIVO

El cuadro del Eibar tuvo una campaña sumamente complicada que los tiene ya condenados a perder la categoría después de que en 37 duelos apenas pudieron sumar 6 victorias, 12 empates y han caído en 19 ocasiones, por lo que únicamente querrán irse con dignidad.

Los Armeros sellaron su descenso en la jornada pasada cuando visitaron al Valencia en un duelo en el que compitieron de buena manera, pero terminaron cayendo por un claro 4-1 que los condenado a la segunda división.

Por su parte, el Barcelona fracasó en su intento por pelear por el título de la competencia, ahora únicamente buscan amarrar el tercer puesto de la tabla. Ellos suman 23 triunfos, 7 empates y 7 partidos perdidos.

Los Blaugranas quedaron fuera de la pelea por el título en la jornada pasada cuando, en casa, fueron superados 1-2 por el Celta de Vigo, a pesar de que Leo Messi los había puesto al frente en el marcador.

Tanto el Eibar como el Barcelona saben de la importancia de este partido dado que ambos cerrarán su temporada y querrán hacerlo con el brazo en alto tras sendos fracasos; en la tabla general encontramos a los Armeros en el último puesto con 30 puntos, mientras que los Blaugranas son terceros con 76 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Eibar vs Barcelona.

Eibar vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Liga Española 2020-21