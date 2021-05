Leicester vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2020-21

Partidazo sumamente atractivo tendremos este domingo 23 de mayo con la última jornada de la Premier League 2020-2021, cuando el Leicester City busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita pelear por el boleto a la Champions, no pueden fallar cuando reciban a un Tottenham que también saldrá obligado a quedarse con el botín completo del King Power Stadium.

Hora y Canal Leicester vs Tottenham

Sede: King Power Stadium, Leicester, Inglaterra

Hora: 4:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de Centroamérica. 10:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC en Estados Unidos.

Leicester vs Tottenham en VIVO

El cuadro del Leicester ha tenido una buena campaña siendo uno de los protagonistas, sin embargo un par de derrotas en las últimas 3 fechas han puesto en peligro su boleto a la próxima Champions. Después de 37 jornadas suman 20 victorias, 6 empates y 11 partidos perdidos.

Los Foxes vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Chelsea siendo superados 2-1.

Por su parte, el Tottenham ha tenido una temporada complicada que, incluso, le costó el cese a José Mourinho, aun así se mantienen peleando por competencias europeas, pero sin margen de error. Ellos suman 17 triunfos, 8 empates y han perdido en 12 duelos.

Los Spurs vienen de un durísimo golpe en la jornadad pasada que les complicó mucho su boleto europeo, ya que en casa fueron superados 1-2 por el Aston Villa, a pesar de que Steven Bergwijn los puso al frente apenas a los 8 minutos.

Tanto el Leicester como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes saldrán con todo por el triunfo, no hay margen de error para ninguno en esta última fecha; en la tabla general encontramos a los Foxes en la quinta posición con 66 puntos, mientras que los Spurs son séptimos con 59 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Leicester vs Tottenham.

Leicester vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2020-21