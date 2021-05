Manchester City vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2020-21

Partido muy atractivo tendremos este domingo 23 de mayo en el cierre de temporada de la Premier League 2020-2021, donde el Manchester City buscará despedirse con triunfo ya con el título en la bolsa, pero recibirán a un Everton que necesita dar la campanada en su visita al Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Everton

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 4:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de Centroamérica. 10:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC en Estados Unidos.

Manchester City vs Everton en VIVO

El cuadro del Manchester City ha tenido una campaña espectacular que los coronó campeones desde hace ya algunas jornadas, por lo que ahora están concentrados de lleno en la Final de Champions League que disputarán la próxima semana.

Los Citizens han aflojado en la competencia y una muestra fue en la jornada pasada cuando cayeron 3-2 en su visita al Brighton, eso los dejó con 26 victorias, 5 empates y 6 partidos perdidos.

Por su parte, el Everton ha tenido un buen torneo manteniéndose en la pelea por competencias europeas, pero para seguir soñando tendrá que llevarse el triunfo este domingo. Ellos suman 17 victorias, 8 empates y han perdido en 12 duelos.

Los Toffees vienen de un valioso triunfo en la jornada pasada cuando, en casa, lograron doblegar a los Wolves con solitaria anotación de Richarlison para mantener la velita encendida.

Tanto el Manchester City como el Everton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita cerrar con el pie derecho la temporada; en la tabla general encontramos a los Citizens como líderes con 83 puntos, mientras que los Toffees son octavos con 59 unidades en esta Liga Premier que llega a su fin. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Everton.

Manchester City vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2020-21