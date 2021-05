Tweet on Twitter

El Atlético de Madrid vino de atrás para ponerle dramatismo al vencer 2-1 al Valladolid en la última jornada de la Liga Española 2020-2021.

El partido arrancó de manera pareja, el Atlético de Madrid no se veía cómoda siendo incapaces de abrir a un Valladolid bien parado y que al 18 sorprendió cuando André sirvió a Óscar Plano que frente a Oblak no perdonó el 1-0, al 31 Luis Suárez fallaba ante un gran lace de Kiko Olivas, así, al descanso no había más. Para el segundo tiempo el Atlético de Madrid adelantaba lineas, a los 2 minutos Luis Suárez se quedó cerca de cabeza, 3 minutos después Giménez también fallaba de cabeza, al 57 la presión rindió frutos con un gran disparo de Ángel Correa desde fuera del área para el 1-1, al 61 Weismann estuvo cerca de anotar por el Valladolid pero falló de manera increíble, eso les costó caro cuando al 67 Luis Suárez puso el 1-2 con el que los Colchoneros se proclamaron campeones.

Con esta victoria el Atlético de Madrid arribó a 86 puntos proclamándose campeón de LaLiga, mientras Valladolid selló su descenso con 31 unidades. Valladolid 1-2 Atlético de Madrid.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Valladolid vs Atlético de Madrid 1-2 Liga Española 2020-2021