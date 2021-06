Resultado: Dinamarca vs Bosnia [Vídeo Resumen Goles] Amistoso 6 de Junio 2021

Buen partido amistoso tendremos este domingo 6 de junio continuando el camino rumbo a la Eurocopa cuando Dinamarca busque cerrar con el pie derecho y demostrar que está en un gran momento, pero tendrá que medirse a Bosnia y Herzegovina que intentará aprovechar al máximo esta visita a la cancha del Brondby Stadion.

Hora y Canal Dinamarca vs Bosnia

Sede: Brondby Stadion, Copenhague, Dinamarca

Hora: 6:00 pm de Copenhague. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile. 1:00 pm de Argentina, Brasil, y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Dinamarca vs Bosnia en VIVO

La selección de Dinamarca tiene una generación sumamente interesante que los ha ilusionado de cara a la Eurocopa donde debutarán el sábado ante Finlandia, posteriormente se medirán a Bélgica y Rusia en un sector competido, pero donde pueden aspirar a avanzar.

Los Daneses vienen de una buena exhibición el pasado miércoles en un amistoso donde visitaron a Alemania logrando igualar 1-1 con anotación de Yussuf Poulsen.

Por su parte, Bosnia ha sido una selección muy irregular y eso le impedirá estar en la Eurocopa, por lo que para ellos la preparación será para las eliminatorias mundialistas que se reanudarán en septiembre.

Los Bosnios también tuvieron un amistoso el pasado miércoles donde recibieron a Montenegro en un duelo cerrado donde ninguno se hizo daño para un 0-0 final.

Tanto Dinamarca como Bosnia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de ganar en lo que será el último duelo de preparación para ambos, aunque uno pensando en la Euro y el otro en las eliminatorias. En los pronósticos claramente los Daneses son favoritos, pero los Bosnios serán un rival de cuidado que exigirá al máximo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Dinamarca vs Bosnia.

Resultado: Dinamarca vs Bosnia [Vídeo Resumen Goles] Amistoso 6 de Junio 2021

Vídeo resumen. Dinamarca 2-0 Bosnia: