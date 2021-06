Gran Premio de Azerbaiyán 2021 [Vídeo Resumen] Posiciones Finales, Victoria Checo Pérez Formula 1

La temporada 2021 de Fórmula 1 ha demostrado una vez más que no se parece a ninguna otra y ahora nos dirigimos a Azerbaiyán para una nueva carrera donde Max Verstappen tendrá la misión de mantenerse en lo más alto, pero Lewis Hamilton saldrá en una mejor posición con el objetivo de recuperar la punta, mientras que también será interesante ver al Checo Pérez que fue el mejor en las prácticas, pero la suerte no estuvo de su lado en la clasificación.

Hora y Canal Gran Premio de Azerbaiyán

Sede: Circuito callejero de Bakú, Bakú, Azerbaiyán

Hora: 7:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Azerbaiyán 2021

En medio de un espectáculo de choques de terror, Charles Leclerc de Ferrari siguió impresionando con su excelente forma en los circuitos urbanos, logrando otra pole, su segunda consecutiva al terminar con 1m41.218s, seguido por Lewis Hamilton de Mercedes y Max Verstappen de Red Bull. El Checo Pérez había finalizado en la séptima posición, pero una polémica penalización sobre Lando Norris hará que el mexicano parta desde el sexto puesto.

Entre los 5 mejores equipos del campeonato de constructores, Ferrari verá a su dúo en el primer puesto, con Carlos Sainz logrando terminar quinto detrás de Pierre Gasly.

Red Bull era el favorito para reclamar la pole, sin embargo terminó con Verstappen en el tercer lugar ya que no pudo igualar a Leclerc en las vueltas rápidas iniciales de la Q3 a pesar de ser remolcado por su compañero de equipo Sergio Pérez que también venía con un gran ritmo, pero una bandera roja provocada por Yuki Tsunoda de AlphaTauri que se estrelló con solo unos segundos en el reloj, y Carlos Sainz de Ferrari también golpeando las barreras justo detrás de Tsunoda, con lo que ya no hubo oportunidad para los corredores del Toro Rojo.

Como todos los aficionados a las carreras presenciaron, el circuito de la ciudad de Bakú tiene un ritmo extremo para que los pilotos los ayuden a adelantar. Sin embargo, estos pilotos de F1 están acostumbrados a pistas comparativamente más lentas.

Esto provocó los accidentes catastróficos en las pistas en la sesión de calificación.

Como esta posición, la pole position en la sesión de calificación puede resultar ser la clave una vez más en la pista callejera. La pregunta sigue siendo, ¿veremos a un nuevo piloto finalmente ganar un Gran Premio en 2021? ¿O Lewis Hamilton o Max Verstappen nos darán un final en la última vuelta una vez más?, mientras que Checo Pérez intentará meterse al podio en uno de sus circuitos favoritos y siendo el más sólido en las prácticas.

Gran Premio de Azerbaiyán 2021 [Vídeo Resumen] Posiciones Finales, Victoria Checo Pérez Formula 1

Vídeo resumen. Victoria del Checo Pérez: