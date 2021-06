Argentina vs Dinamarca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Juegos Olímpicos 2021

Se abre la actividad de este intenso martes 8 de junio con un amistoso rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde Argentina buscará dar el primer golpe de autoridad y demostrar que está listo para lo que viene en Japón, pero tendrá que medirse a Dinamarca que quiere demostrar su crecimiento y quedarse con el triunfo en Marbella.

Hora y Canal Argentina vs Dinamarca

Sede: Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, Marbella, España

Hora: 4:00 pm de España. 11:00 am de Argentina. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: TyC Sports

Argentina vs Dinamarca en VIVO

La selección de Argentina, que siempre es considerada favorita para Juegos Olímpicos, se prepara para su debut en Tokio en poco más de un mes donde se medirá a Australia, Egipto y España en un sector muy cerrado, por lo que tienen que llegar a punto.

La Albiceleste, comandado por Fernando Batista, ha traído lo mejor que tenían disponible con jugadores como Adolfo Gaich, Ezequiel Barco, Matías Vargas, Ezequiel Ponce, enre otros, recordando que para los Juegos tendrán todavía oportunidad de subir a refuerzos y jugadores que actualmente están con la “mayor”.

Por su parte, Dinamarca es una de las selecciones de mayor crecimiento en Europa, sin embargo no lograron su boleto a los Juegos Olímpicos, de hecho estarán disputando este amistoso con una selección Sub-21 que acaba de disputar la Eurocopa de la categoría.

Los Daneses, comandados por Albert Capellas, viene de quedar eliminados de los cuartos de final de la Eurocopa Sub-21 el pasado lunes 31 de mayo cayendo en penales ante Alemania.

Tanto Argentina como Dinamarca saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren aprovechar al máximo este amistoso, sobretodo del lado de la Albiceleste que es la que se está preparando para los Olímpicos, mientras que para los Daneses será una oportunidad de demostrar el gran nivel que traen. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Argentina vs Dinamarca.

